Murió Chadwick Boseman, protagonista de “Pantera negra”

El actor Chadwick Boseman, reconocido por encarnar al superhéroe "Pantera negra" en las películas de Marvel, murió este viernes a los 43 años tras padecer durante cuatro años cáncer de colon.

"Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en 2016", detallaron desde su entorno en un comunicado sobre una enfermedad que nunca hizo pública y que conmovió al mundo del entretenimiento de Estados Unidos.

El artista, que representó el orgullo afroamericano en un Hollywood del siglo XXI que todavía sigue muy lejos de la igualdad racial en la gran pantalla, falleció en su casa de Los Ángeles acompañado por su familia.

A través de un mensaje que se publicó por redes sociales, se lo recordó como "un verdadero luchador que perseveró a través de todo, y nos trajo muchas de las películas que tanto nos han llegado a gustar".

"Desde 'Marshall' a 'Da 5 Bloods', 'Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson y varias más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia", se agregó.

El comunicado indicó que para el actor dar vida al rey T'Challa en "Pantera negra" fue "el honor de su carrera".

Boseman interpretó a este superhéroe en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: "Captain America: Civil War" (2016), "Black Panther" (2018), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), esta última la cinta más taquillera de la historia.

Además, la factoría cinematográfica había confirmado que la película centrada en su personaje tendría una secuela cuya producción estaba prevista para el año que viene.

La cinta, estrenada en la primera parte de 2018, fue la primera de Marvel protagonizada por un superhéroe de raza negra, y en este caso de origen africano.

Fue un éxito arrollador tanto en taquilla como en crítica: es una de las cintas más recaudadoras de la historia con más de 1.300 millones de dólares abonados en las boleterías de todo el mundo y consiguió siete nominaciones a los premios Oscar, de los cuales ganó tres.

Además de su participación clave en Marvel, Boseman encarnó en la gran pantalla a figuras emblemáticas de la historia afroamericana como a la estrela del béisbol Jackie Robinson en "42" (2013) y al músico James Brown "Get on Up" (2014).

Asimismo, participó en "Da 5 Bloods", del cineasta Spike Lee, reconocido por su compromiso con la comunidad negra en Estados Unidos.

Boseman se convirtió de repente en un símbolo mundial para los jóvenes negros. En junio, se le vio en las manifestaciones en Los Ángeles tras la muerte a manos de la Policía del afroamericano George Floyd.

"Este es un golpe aplastante", afirmó el actor y director Jordan Peele en Twitter, uno de muchos que expresaron su conmoción al propagarse la noticia en las redes sociales.

"Esto me quebró", dijo la actriz y escritora Issa Rae.

