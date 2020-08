A cuánto asciende la fortuna de Julio Iglesias

Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias, lleva más de cinco décadas de una carrera que le dio fama mundial y una fortuna incalculable. O sí: según estimó la investigación de un programa televisivo español, el cantante tiene un patrimonio que ronda los mil millones de dólares.

Esa cifra ubica a Julio Iglesias en el puesto 70 en el ránking de los españoles más ricos. La cifra no sorprende porque, si bien ahora ya no está en el candelero, en los años ‘70 y ‘80 supo ser el cantante ibérico más internacional de todos. Su nombre llegó a todos los rincones del planeta gracias a éxitos inoxidables como Me olvidé de vivir, Gwendolyne o La vida sigue igual.

Hormigas blancas, un programa de la cadena española Telecinco dedicado a evocar el pasado de personajes públicos vinculados a la prensa del corazón, dedicó su última emisión al señor que con su voz contribuyó a la formación de tantas parejas. Y detalló las inversiones que Julio Iglesias hizo con el dinero que fue amasando a caballo de sus canciones románticas.

Por ejemplo, la mansión que compró por 24 millones de dólares en República Dominicana, que en 1999 tuvo que ser reconstruida después de ser parcialmente destruida por un huracán. En ese país caribeño, más precisamente en Punta Cana, el cantante posee varias urbanizaciones, campos de golf, hoteles y hasta un aeropuerto internacional.

También invirtió en los Estados Unidos. En Indian Greek, una isla ubicada al norte de Miami que tiene apenas 34 habitantes, tiene una lujosa casa que le costó 15,2 millones de dólares. Además, al norte de Marbella, en España, más precisamente en Ojén, tiene una finca llamada Cuatro lunas.

La historia de cómo compró esa propiedad es curiosa: parece que estaba sobrevolando la zona y se enamoró del lugar. Hizo aterrizar al helicóptero en el que viajaba para preguntar por el terreno y resultó que estaba en venta. Cuenta con un total de 450 hectáreas, pileta, ocho baños, siete habitaciones y dos “helipuertos secretos”. Pero la puso en venta en 2018: para comprarla hay que desembolsar nada menos que 170 millones de dólares.

Sus paraísos con vista al mar se completan con una isla entera en las Bahamas de la que no se detalló el valor. También tiene una cadena de restaurantes, una marca de vodka, una línea de cosméticos, unas bodegas del vino espumoso denominado cava en los que invirtió 35 millones de dólares, y un avión privado valorado también en 35 millones de dólares.

Esta fortuna le alcanzó y le sobró para mantener a los ochos hijos que tuvo con sus dos esposas. Con Isabel Preysler estuvo casado entre 1971 y 1978, y tuvo a Chábeli Iglesias Preysler (1971), Julio José Iglesias Preysler (1973) y al más famoso de todos, Enrique Iglesias Preysler (1975), que hizo su propia carrera como cantante.

Con Miranda Rynsburger está en pareja desde 2010 y tuvieron a Miguel Alejandro Iglesias Rijnsburger (1997), Rodrigo Iglesias Rijnsburger (1999), las mellizas Victoria y Cristina Iglesias Rijnsburger (2001) y el benjamín de la familia, Guillermo Iglesias Rijnsburger (2007).

Pero hay un hombre que está disputando su lugar como noveno heredero de la fortuna de Julio Iglesias. Se trata de Javier Sánchez Santos, que tiene 44 años y lleva nada menos que 19 peleando por ser reconocido como hijo del cantante.

En Hormigas blancas entrevistaron a la madre de Sánchez Santos, la portuguesa Maria Edite, que sostiene que su hijo es fruto de una relación que ella tuvo con el famoso cantante. Pero el 7 de mayo pasado, la Audiencia Provincial de Valencia revocó la sentencia de 2019 por la que el Juzgado de Primera Instancia 13 de esa misma ciudad le había dado la razón al reclamo.

La sentencia favorable había llegado luego de un análisis de ADN hecho en base a muestras biológicas de Julio José, el segundo hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler. Las consiguió un detective privado que se hizo con un termo usado por el supuesto hermano de Sánchez Santos. La prueba determinó que son hermanos con un 97% de certeza.

Pero claro, es un análisis que dista de tener toda la fiabilidad que requieren este tipo de juicios, de manera que en segunda instancia esto fue desestimado. Y ahora, según Maria Edite, la causa se elevará al Tribunal Supremo español, el equivalente a nuestra Corte Suprema.

