Jefe de Terapia Intensiva del HIGA: "Nos asusta la falta de recurso humano"

El Jefe de Sala de Servicio de Terapia Intensiva del HIGA, Ralph Vargas Martínez, se refirió a la problemática de la falta de recurso humano para los cuidados intensivos en Mar del Plata, tanto en el ámbito privado como el público.

"Yo puedo tener mil camas de cuidados intensivos, pero si no tengo el personal adecuado, entrenado, en cantidad y calidad, no voy a poder atender las mil camas. Gracias a Dios no nos faltan camas, nos falta recurso humano, es el punto crítico en este momento, es lo que nos asusta a nosotros", afirmó Vargas en diálogo con el programa "No es un día cualquiera", por Radio Mitre Mar del Plata.

Sobre la capacitación que se realiza, a la cual hizo referencia el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, el profesional destacó que la formación de un intensivista dura 4 años, "no se puede pretender formar a un médico intensivista en 3 o 4 meses". "Lo que uno puede hacer es enseñarle a un medico algunos lineamientos básicos para que pueda trabajar coordinado por un intensivista", añadió.

"Vemos que a partir del relevamiento que venimos haciendo de todas las terapias intensivas de la ciudad, hay una ocupación bastante importante. Queríamos que la gente conociera esto para que nos ayudara a frenarlo. La ocupación rondaba hasta el jueves a la noche, alrededor de un 80%. Esto es muy dinámico, muy cambiante. No haría diferenciación entre sector publico o privado, porque nosotros tenemos pluriempleo", aseveró Ralph.

La "cama" de internación incluye un respirador, monitor, bomba ejecutora y el "personal sanitario idóneo para atender al paciente: médicos, enfermeros y kinesiólogos" y "eso es nuestro principal déficit, nuestro talón de Aquiles".

"No sabemos cuánto aguanta el sistema Por eso queremos parar un poco, pedirle a los marplatenses que nos ayude para poder seguir brindándole la calidad de atención que se merece. Al tener pluriempleo, no es problema de una institución, es en varias. Hace que se resienta más el sistema, que se sobrecargue a la gente que todavía no se infectó, y es una cadena que no se puede romper. Nosotros antes de médicos somos personas. Estamos angustiados, estresados, a nuestras familias sufriendo con nosotros. Hoy no está saturado, esperemos que no", analizó.

Vargas concluyó: "Por favor, recomendar a la gente que se que está cansada, que se cuida, use barbijos, no hagan reuniones. Queremos ganar un poco más de tiempo para no ser desbordados".