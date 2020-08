A contramano: Kicillof pidió “no politizar” la pandemia pero el FdT profundiza las críticas contra Montenegro

Por Carlos Walker

Durante el informe epidemiológico que brindó desde Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este lunes que “cuando se trata de la vida, tenemos que tomar las decisiones que cuidan la salud” y puntualizó que “Mar del Plata y Guaminí son los dos municipios que retrocedieron de fase 4 a fase 3”.

“La situación en Mar del Plata la hablamos con el intendente Guillermo Montenegro, ya que se habían autorizado algunas actividades y hubo que ir para atrás. Hay circulación comunitaria donde antes no había. No se trata de una derrota, ni de algo para estar triste", consideró Kicillof.

Y destacó: “Las flexibilizaciones, las aperturas y los cierres tienen que ver con la situación epidemiológica. No es cuestión de ganas o afinidad. Si hay circulación del virus se pueden hacer menos cosas”. “Esperamos poder controlar la situación sanitaria lo más rápido posible. Si mejora, habrá apertura y si empeora, más limitaciones”, afirmó el gobernador bonaerense.

Por otra parte, Kicillof pidió "no politizar" la situación que se vive ante la pandemia de coronavirus y remarcó que se está ante una "situación delicada y no en una elección".

Por ello, reclamó que se ponga "en pausa esa actitud y esa discusión política hasta poder salir de esta situación", y analizó que el actual "no es un año electoral, sino de pandemia".

"No es momento de hacer política", dijo y recordó que la Argentina está en un momento en el que "se necesita de la ayuda "de absolutamente todos". “Se equivocan los que tratan de poner una grieta en el tratamiento” de la cuestión, sentenció.

A pesar de las palabras del mandatario provincial, el bloque de concejales del Frente de Todos profundizó sus cuestionamientos contra el intendente Guillermo Montenegro.

En ese sentido, el concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, responsabilizó al jefe comunal por la "falta de controles que derivaron en el regreso a Fase 3" y pidió que se ponga en marcha en la ciudad un plan similar al Detectar.

“Nosotros desde hace un tiempo atrás le veníamos diciendo al Intendente que no se estaban haciendo los controles que se tenían que hacer. Presentamos muchos proyectos al respecto, por ejemplo el de los geriátricos de la ciudad, el de ingreso de vehículos y gente en horario nocturno, pero lamentablemente debemos confirmar que lo que se hace mal termina mal. Después de presentar en los medios capitalinos el presunto modelo exitoso de Mar del Plata, se distendieron los mismos y ya vimos lo que pasó. Es muy lamentable todo esto. Creo que el Ejecutivo local no realizó los controles, se flexibilizó sin controlar nada, sobre todo en la zona costera. Montenegro se tiene que hacer responsable del aumento de contagios”, dijo el edil opositor.

Ante el importante aumento de casos de COVID-19 en Mar de Plata, Páez centralizó su preocupación por la respuesta sanitaria que pueda dar la ciudad.

En este tiempo de aumentos de casos en la ciudad necesitamos reforzar el actual sistema sanitario local.

Desde @FrenteMdp pedimos que se habilite el CEMA para habilitar camas COVID

“Vemos además que estamos con muchos problemas sanitarios, algunos de ellos muy graves, agravado con que ahora no hay médicos. Tuvimos mucho tiempo para tomar medidas que no se tomaron. Creo que se descartó equivocadamente la aplicación del Plan Detectar, que era una decisión propia del Departamento Ejecutivo. Como bloque le dijimos al Intendente que había que poner en marcha un programa similar, y la verdad no se hizo nada de esto. La realidad es que estamos en medio de un problema y que debemos cuidarnos entre todos para salir de esta situación que no es fácil. No quiero ser alarmista, pero apelo a la responsabilidad social, porque el Ejecutivo no lo hizo. El virus no entró solo, alguien lo trajo”, afirmó.

En referencia a la temporada estival venidera, el edil del FdT criticó los dichos del intendente Montenegro y pidió ser cautos dada la magnitud del problema.

“El intendente salió a decir que realizará hisopados a los ingresantes a la ciudad, pero yo creo que eso no alcanza, pensemos que la cola de autos va a llegar hasta Dolores, y además el hisopado realizado allí no es determinante, porque en ese momento puede dar bien pero a los días dar positivo. No se toma dimensión del problema, hoy creo estamos a un siglo de la temporada, la cuestión es día a día. La batalla es contra un enemigo invisible, nada será igual hasta que aparezca la vacuna, tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad, nadie tiene la culpa pero es lo que nos tocó”, sostuvo.

Páez también fue categórico al afirmar que “hay un gran nivel de responsabilidad de algunos comunicadores y también de los que hacen marchas anticuarentenas, no es casual que ahora estemos pasando los 10 mil casos por día. Por supuesto que esto es consecuencia de la marcha del 17 de agosto, desde esa fecha comenzó a aumentar el número de contagiados y todos sabíamos que esto iba a pasar, pero lamentablemente no hubo controles, nadie alcanzó a entender la magnitud del problema”.

“Reitero, aquí en Mar del Plata, Montenegro se tiene que hacer responsable del aumento de casos positivos. Esperamos que se haga una evaluación diferente y se actúe en consecuencia”, finalizó.