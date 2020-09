Gastronómicos en Fase 3: "Esto es una cachetada, hay quienes ya no podrán reabrir"

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata emitió este lunes un comunicado mediante el cual exigió a las autoridades que se deje "sin efecto" el cierre de locales del sector, ya que sostienen que, aún en este retroceso de fase, "los establecimientos gastronómicos pueden seguir abiertos manteniendo los protocolos aprobados y controlados durante todo este tiempo por Inspección General y la mirada ciudadana".

Representantes de comercios gastronómicos, más allá de lo manifestado por quien los representa, también han hecho escuchar su voz manifestando su disconformidad a las medidas adoptadas por el gobierno.

"El estado del sector gastronómico es terminal", coinciden en señalar empresarios del sector. "Las ayudas comprometidas desde el municipio no se han reglamentado todavía, los programas de la provincia son insuficientes para 135 municipios, sin ley de emergencia provincial y la nacional sin tratar aun en la Cámara de Diputados", expresaron.

Juan Rodríguez representa una serie de negocios relacionados a la gastronomía y en diálogo con El Marplatense afirmó que las medidas "son una cachetada" al sector.

"Hay muchos negocios que no van a poder reabrir después de esto", dijo el empresario y puntualizó a una serie de hechos que tienen que ver con una "incomunicación de no avisarnos que iban a decidir esto hizo que muchos hayamos comprado mercadería para el fin de semana, por ejemplo. A mi no me avisó nadie. La producción de todo lo previo de los platos de comidas, de pastelería, todo hecho para nada, lo que se conoce como missing place", agregó.

Para el empresario "no hubo controles en los partidos de fútbol, en el amontonamiento de gente en la costa en el corredor, y la medida nos afecta ahora directamente a nosotros" y añadió que "tantos meses cerrados y a los 1100 casos tengamos que cerrar los comerciantes, qué se yo...no se que pensar. Acá se termina la discusión cuando se pasa a un tema sanitario. Ahí ya mucho no podemos hacer pero da bronca".

Al pedírsele una medida para controlar mejor esas cuestiones, Rodríguez dijo que "al estar los comercios cerrados los domingos el único lugar de esparcimiento de la gente fue la costa, más con días soleados como los que hubo".

Especializado en comercios de gastronomía y de esparcimiento, Rodríguez pidió que le digan "en qué café, comercio minorista u otro relacionado a la gastronomía se dio un caso positivo", a modo de análisis a la hora de encontrarle una explicación a la medida.

En los dos primeros días desde la vigencia de este decreto del Intendente, "muchos fueron además los negocios que ni abrieron para vender delivery o Take Away".

El empresario dijo, por último, que están a la espera de alguna resolución que emane provincia o nación, junto al municipio, para poder habilitar "terrazas o veredas" en una especie de sistema Take Away Plus. "Hay que gente que no aguanta más y bajan los brazos y otros que seguiremos hasta donde podamos. Hablar con el personal sobre esto una vez más para explicar todo esto que ni nosotros podemos explicar porque no queda claro", cerró.