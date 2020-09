Marcela Tauro dio positivo en coronavirus tras cuatro hisopados

Marcela Tauro contó que dio positivo en coronavirus. Tuvo que hacerse un nuevo examen luego de que varios de sus compañeros de La 100, como Catherine Fulop y Claudia Fontán, contaran que se habían infectado. Cansada por la molestia de su cuarto hisopado, el lunes exclamó que pedía tenerlo para que no volvieran a hacerle el procedimiento, y en las últimas horas le confirmaron el resultado.

“Quiero avisarles que di positivo en Covid-19. Estoy bien de salud y ánimo. Estoy sin síntomas y siguiendo los pasos médicos. Me encuentro aislada”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram. También aprovechó para aclarar que su hijo está con su papá desde hace 20 días, mientras que su hermana permanece en su domicilio y su madre en el suyo, por lo que no puso en riesgo a ningún familiar.

La panelista señaló que todavía no había podido hablar con su nene y con su novio, a quienes no podrá volver a ver hasta que le den el alta. “¡Ya no puedo más! Ya pido tenerlo (el virus). Es el cuarto hisopado que me hago y el cuarto protocolo en casa. Hay una realidad. Yo que pasé todas, la verdad es que siento que hay más... el virus está más expuesto a nosotros este mes. En agosto nos pasó por arriba. Uno puede tener cuidado, yo hasta ahora vengo zafando. Pero es desgastante, psicológicamente te destruye”, reconoció ayer mientras estaba al aire en Fantino a la tarde, ciclo al que se incorporó desde que se desvinculó de Intrusos.

Otros famosos con coronavirus

Catherine Fulop, que al igual que Marcela Tauro trabaja en La 100, reveló en sus redes sociales que tanto ella como su esposo y su hija Tiziana estaban infectados. “Estamos acá pasándola, porque Ova y Tiziana están con los síntomas un poco más fuertes, los cuales yo los tuve entre viernes, sábado y domingo. Hoy ya estoy mejor. A finales de la semana pasada empecé a tener síntomas que nunca pensé que podía ser el COVID, porque cada tanto me dan dolores de cabeza. Pero lo que me llamó la atención el viernes es que me dio fiebre y me dolía el cuerpo”, señaló.

También se enfermó Claudia Gunda Fontán, otra referente de la emisora y compañera de la artista venezolana y la periodista de América. “La verdad es que estoy sin síntomas. Empezaron a haber algunos casos en la radio y nos hisopamos. Trato de estar tranquila, confiar en que va a pasar, que vamos a estar bien. Trato de no entrar en pánico. Porque me parece que ya está. Yo sabía que en algún momento iba a suceder porque estaba muy expuesta”, se la escuchó decir vía Zoom en Mujeres, el nuevo ciclo de eltrece.

