Los Cafres presentan “¿Cómo ver?” y festejan sus 30 años de carrera

Los Cafres es una banda referente del reggae nacional y latinoamericano. Sus canciones se transformaron en éxitos que marcaron a generaciones de artistas. Como parte de los 30 años de carrera, la banda lanzó un nuevo tema, que forma parte del disco 3Décadas Vol. 2.

“¿Cómo ver?”, una canción de puño y letra de Guillermo Bonetto, cantante y líder de la banda, compuesta hace 20 años que se mantuvo inédita y en la intimidad de la banda hasta hoy.

“El título de la canción es el tipo de pregunta que brota cuando las puertas de nuestra mente se cierran y las palabras son incapaces de sanar heridas ni de cubrir huecos, cuando el diálogo se reduce a reproches mutuos y dolores ya anquilosados en los huesos de la costumbre”, describió Bonetto sobre la nueva canción.

El cantante agregó: “¿La respuesta? Quizá morir ante el hoy y romper con obsoletas estructuras y creencias, y que el tiempo nos enseñe a no desperdiciar la magia de cada momento y a detectar en ellos las oportunidades, volver a abrir nuestras puertas... y cruzar ese puente”.

Este lanzamiento está acompañado por un video dirigido por Octavio Lovisolo en 2019. Según el grupo, el clip muestra en la energía del abrazo puro la paz que ilumina el alma para liberarnos de los rencores.

HOY - 3Décadas es la obra de celebración a los 30 años de Los Cafres. Son tres discos, repartidos en tres volúmenes, cada uno conceptualmente diferente del otro aunque parte de un mismo todo.

Volumen 1, lanzado en agosto de 2019, fue dedicado a las aspiraciones: la fe como fuerza de impulso hacia las pequeñas pero inmensas revoluciones individuales.

Por su parte, Volumen 2 honra al universo de las bendiciones, a todo lo que nos es dado como regalo en la vida. “La leña de la risa”, “La naturaleza” y “Esclavo” fueron sus adelantos, a los que ahora se suma “Cómo ver?”.

Según Los Cafres, cada una de estas entregas ofrece canciones nuevas, reversiones del repertorio cafre en modos high-fi y lo-fi vershan, lados b, covers y zapadas.

“Tu meta” fue uno de los anteriores cortes. El videoclip tiene como protagonista a una bailarina clásica que se esfuerza para conseguir los objetivos. Las imágenes fueron rodadas en la Fundación Julio Bocca con la dirección de Lovisolo.

Sobre todos estos años de carrera y la idea de llegar tan lejos con la banda, Guillermo Bonetto contó: “Soy un tipo bastante volado, no puedo decir que no lo pensaba. Siempre me pongo metas muy altas. Creo que también la vida y la fortuna me rodeó de gente muy talentosa y pude aprender a disfrutarlo y aprovecharlo. Son armas que uno tiene. Estar acompañado de gente muy despierta. De repente te rodeás de compañeros de trabajo que terminan siendo hermanos. Creo que un grupo funciona con esa química, con esa magia e incluso con esa volatilidad con ese peligro de explotar”.

