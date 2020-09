Contactos estrechos: "Si desarrollan síntomas, no se realiza el hisopado y se carga como positivo"

Tras el récord de contagios de coronavirus, la secretaria de Salud de General Pueyrredon, Viviana Bernabei, brindó este jueves una conferencia de prensa en la que detalló la situación epidemiológica del partido y explicó el trabajo realizado en el escenario de transmisión comunitaria. Asimismo, se refirió a la disponibilidad de recursos humanos, de camas, las nuevas definiciones de caso positivo y la definición de Fase 3 o 4 para Mar del Plata.

En primer lugar, la secretaria destacó las estrategias que llevan adelante desde el Municipio para evitar el colapso del sistema sanitario. Entre las principales medidas, subrayó la intención de traer médicos de otras localidades, trabajar con alumnos de último año de medicina y de tomar iniciativas que liberen las camas disponibles.

Sobre este último punto, señaló "que los pacientes sospechosos no ocupen innecesariamente una cama, siempre que el criterio clínico lo permita". Y en relación a la posibilidad de traer nuevos profesionales explicó que mantienen conversaciones con municipios vecinos, donde hay menos casos, y "gente de capital".

"Estamos trabajando de forma coordinada el sector público y el privado para poder dar la mejor respuesta posible en término de los recursos disponibles. Hay un faltante de recurso humano dentro de lo que es cuidado crítico", comenzó Bernabei.

"Los alumnos de sexto año de la Universidad Fasta van a incorporarse, dentro de lo que es la práctica de atencion comunitaria, a los CAPS y a los centros Covid de primer nivel para liberar horas de atención médica hacia lo que es el sistema público", afirmó.

"El modular tiene 70 camas, de las cuales están habilitadas 25, entonces es una capacidad ociosa en cuanto a recurso físico que hoy la tenemos que nutrir de recurso humano", advirtió en este sentido.

HISOPADOS

La secretaria de Salud de General Pueyrredon, Viviana Bernabei, explicó también esta mañana la situación de los testeos en Mar del Plata y el nuevo criterio para hacerlo dentro de la Fase 3 y la transmisión comunitaria.

"Hasta ahora no ha sido necesario abrir ningún centro más de testeo más allá de los que teníamos", aseguró Bernabei en conferencia de prensa.

"Si dentro del contexto familiar una persona da positivo, el resto de los convivientes deben ser aislados como contactos estrechos convivientes. Mientras no desarrollen síntomas, no son considerados positivos. Si alguno de ellos, desarrolla síntomas, en la fase de transmisión comunitaria no se realiza el hisopado y sí se carga como caso positivo", puntualizó.

Y detalló: "En este momento para informar ese total hay dos vías, una que es el hisopado y otra que es un contacto estrecho conviviente o laboral y que haya desarrollado síntomas".

"Son 10 dias desde el inicio de sintomas para recibir el alta, con 72 horas inmediatas anteriores sin síntomas", destacó.

Finalmente, sobre las fases, anticipó que se el Municipio mantiene un diálogo contaste con las autoridades bonaerenses y nacionales y que se trata de una "decisión que se va a tomar en el día de mañana, en forma coordinada con la provincia".