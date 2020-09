Yanina Latorre: “Me metieron los cuernos, no es tan grave”

Yanina Latorre fue parte de Hashtag en vivo, un ciclo vía streaming que lanzó La Flia. Lola Latorre, Lucas Spadafora, Santiago Maratea, Martín Cirio y Lizardo Ponce participaron del especial para la web, que fue visto por 20 mil personas.

En medio de la transmisión, la “angelita” tuvo un momento de catarsis al aire sobre la infidelidad de Diego Latorre y Natacha Jaitt. “Hay otras mujeres, como yo, que llega un día donde te enterás que sos cornuda, sí, pasa”, comenzó diciendo la panelista, con un tono muy efusivo.

Poco a poco, Yanina fue elevando la voz y reafirmando lo que aprendió luego de sufrir ese engaño. “Te mirás al espejo y decís ‘sí, soy cornuda’”, continuó la rubia, mientras su hija no podía dejar se sonrojarse por la situación. “No, no, no", decía Lola, intentando frenar a su mamá.

“¡Pará que no terminé! Me metieron los cuernos, sí. ¿Y sabés qué?, no es tan grave. No es tan grave. Me lo fumé, me metieron los cuernos y perdoné. ¿Y sabés qué? Ese día, sólo ese día, me di cuenta que no soy una con... seca”, exclamó la “angelita”. “Chicos, chicos, chicos, esto me da vergüenza ajena”, dijo la joven y sus compañeros se pusieron bailarina para cambiar clima en el estudio.

Lola, sobre la infidelidad de su padre

Hace unos meses, de visita en PH: Podemos hablar, Lola habló abiertamente por primera vez sobre la relación que tuvo su papá con Natacha Jaitt.

La joven explicó que Diego Latorre siempre había sido un ídolo para ella y que todo lo que vivió “fue lo peor que le podría haber pasado”. Teniendo eso en cuenta, la hija de Yanina dijo que, si bien hoy no tiene una buena relación con su papá, cada día intenta olvidarse y superarlo. “Mamá me enseñó que estas cosas no hay que normalizarlas, pero que a veces pasan y que él sigue siendo mi papá, que no me puedo olvidar de eso”, señaló, y dijo que fue su madre, a quien definió como “súper guerrera”, la que la ayudó a ser fuerte.

De todos modos, Lola no consigue borrar de su memoria esos meses de bochorno y tristeza. “Yo amo a mí papá, pero me rompió el corazón y hoy en día sigo enojada, frustrada. Hay días en que estoy re bien, lo miro, me acuerdo y digo: ‘No’”, sostuvo la figura del Cantando 2020.

Fuente: TN