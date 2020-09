La UOCRA continuará con la "huelga a la japonesa": "No nos queda otra"

Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) informaron que, tras conocerse el detalle del regreso de la obra privada en la fase 3, continuarán con la "huelga a la japonesa" en la ciudad.

"Estábamos contentos y hoy con una amargura impresionante. La tristeza de que no nos dejan trabajar. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme. Vamos en bicicleta, empresas que ponen su transporte, no usamos el transporte público. Le pido al gobernador que realmente se siente en su despacho con los trabajadores, somos gente de trabajo que ganamos el pan con el sudor de la frente, no queremos que nos regalen nada", aseveró César Trujillo, titular de la UOCRA, en diálogo con Antes que sea tarde, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

En este marco, Trujillo señaló que retomaron la huelga japonesa porque "no queda otra". "Se tiene que reveer esto, porque la gente va a ir a trabajar", aseveró.

"Pedimos volver a trabajar, estábamos trabajando. Hicimos la huelga, ¿y que pasó? nada. Nosotros nos cuidamos, cuidamos al vecino", aseveró Trujillo.

Por último, señaló que se deben tomar recaudos para cuidarse del coronavirus, "pero si no te mata la pandemia te mata el hambre".