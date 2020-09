Su esposo la baleó por la espalda y fue condenado: "Ahora me puedo dedicar a mi y a recuperarme"

Marisa Astudillo recibió tres disparos por la espalda efectuados por su marido Rubén Ortega, un policía de la fuerza bonaerense. El efectivo fue condenado a 24 años de prisión por homicidio triplemente calificado, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por violencia de género, en grado de tentativa.

"Tuve una vida difícil, complicada, tres disparos me lesionaron la médula, me dejaron sin caminar por mucho tiempo. Con mucho esfuerzo me recuperé, tengo dificultades para respirar. Eso me sucedió hace tres años y medio y todavía tengo muchas lesiones en mi cuerpo", contó Marisa en una charla con El Marplatense.

La Justicia llegó después de un largo proceso. "Estoy muy tranquila con el trabajo que hizo el fiscal, mi abogado Julio Razona. Feliz con el resultado, me da un alivio, una paz. Sentí el apoyo de la Justicia", afirmó.

"Es lo que esperamos lo que somos victimas: justicia, que nos apoyen, nos escuchen, y nada más. Lo único que quería era eso y gracias a Dios lo conseguí", dijo emocionada.

Ahora debe continuar con tratamientos por su recuperación y algunas cirugías pendientes. "El proceso fue largo, me daba intranquilidad y preocupaba mucho el resultado del juicio. Ahora me puedo dedicar a mi y a recuperarme", concluyó.