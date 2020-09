Elton John postergó para 2022 su gira despedida

Tras verse forzado a suspender todas las fechas de su gira despedida por la pandemia de coronavirus, Elton John anunció la reprogramación del tour para comienzos de 2022. En un video publicado en sus redes sociales, el artista expresó su ansiedad por volver a los escenarios: “Disfruté de mi tiempo en casa con la familia mientras el mundo navega a través del COVID-19, pero realmente extraño estar en la ruta y tocar para mis amados fanáticos en mi gira Farewell Yellow Brick Road”.

Además, explicó su decisión de no tocar durante todo el año que viene: “Si bien los científicos están logrando un gran progreso, estamos haciendo grandes planes para que el regreso nos permita garantizar la salud y la seguridad de todos”. Para cerrar su mensaje, Elton John -paciente de riesgo- le llevó tranquilidad a sus seguidores y dijo que está usando el tiempo libre “para mantenerme luchando en forma y más saludable que nunca”.

El tour comenzará el 19 de enero de 2022 en Nueva Orleans y contará con 45 fechas alrededor de Estados Unidos y Canadá.

