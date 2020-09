“¿El Camporismo busca desestabilizar la temporada en Mar del Plata?”

En un comunicado de prensa titulado, “¿El Camporismo busca desestabilizar la temporada en la ciudad?”, la Agrupación Guardavidas Libres del Sur manifestó su preocupación ante "la actitud de ciertas personas de este sector político que buscan ir contra Mar del Plata".

“Nuestra Agrupación tiene como fundamento principal luchar por los trabajadores y cuidar la profesión que amamos. Invadieron por los medios la noticia del protocolo sugerencia creado por la Federación de Guardavidas. Al mismo, desde nuestra ciudad, los guardavidas les dijimos ‘no’", afirmaron.

A continuación, remarcaron que “la Federación no representa trabajadores y no podemos permitir que sugieran cómo debemos trabajar en nuestra ciudad. Por eso decimos enfáticamente que los guardavidas de Mar del Plata somos los artífices de nuestros destinos. No olvidemos que nosotros somos los herederos de más de cien años de historia en la profesión (hecho que algunos pretenden borrar de las memorias). Es por eso que con orgullo cuidamos y amamos nuestro trabajo. No podemos dejar pasar o avalar ninguna regla o sugerencia impuesta que no salga de guardavidas. Nos tenemos que cuidar entre todos y cortar de raíz cualquier imposición o sugerencia que manosee nuestra profesión. A ningún trabajador le gusta ver menospreciado o bastardeado su trabajo, esfuerzo o fuente de ingresos”.

Y subrayaron que “no vamos a permitir reglamentos aparentemente impuestos por el Camporismo, que intenten claramente, desestabilizar la temporada en la ciudad. Es evidente como la actitud de ciertas personas de este sector político buscan ir contra Mar del Plata. Parece que cuando el color político que gobierna la ciudad, es diferente de su línea de pensamiento, ciertas personas, son unas máquinas de atacar y desestabilizar”.

El barbijo no es para los ojos ¿El Camporismo busca desestabilizar la temporada en la ciudad? Nuestra Agrupación tiene como fundamento principal luchar por los trabajadores y cuidar la profesión que amamos. Les compartimos una nota en nuestra página 👇 https://t.co/d0jYlHCDeA — guardavidaslibresmdp (@GuardLibresMdP) September 27, 2020

En ese sentido, indicaron que “notamos un claro desprecio y desconocimiento de ese sector puntual por los problemas de la ciudad. Esto se aprecia en los conflictos políticos de esta última semana en el Honorable Concejo Deliberante, donde se debatía que comerciantes de la ciudad pudieran trabajar y no acompañaron los proyectos que buscaban reactivar la actividad económica en Mar del Plata. Parecería que quieren que las cosas salgan mal y con eso complicar aún más todo lo que está pasando”.

“Creemos que es un error político lo que sucedió. Entendemos las presiones que tienen los concejales marplatenses desde la Provincia. Por esto notamos que, a veces, actúan bajo esa situación. Pero tienen que estar tranquilos trabajando para la gente. Porque la ciudad banca a aquellos que apuestan por Mar del Plata, más allá de las ideologías. Nos preocupan las buenas intenciones de aquellos que fueron elegidos por el pueblo. Cuando enfrentan estas situaciones difíciles necesitamos que escuchen siempre a la gente y respondan por nosotros, los vecinos y no por imposiciones de otros sectores que están alejados de la ciudad. Les pedimos que no sean funcionales a políticas ideológicas, en desmedro de las necesidades de los marplatenses”, agregaron.

A continuación, desde la entidad afirmaron que “muchísimas personas necesitan volver a trabajar. La sociedad necesita que el futuro se empiece a ver y que se puedan desarrollar las actividades para que se movilice el aparato productivo. Es por eso que pedimos que se terminen las especulaciones políticas y el horizonte empiece a aclarar”.

Al mismo tiempo, sostuvieron que “la maniobra de los protocolos para guardavidas fue un intento de desestabilizar las gestiones que tienden a resolver los temas importantes y desplazar a los que verdaderamente están luchando para mejorar la situación de los trabajadores, poniendo en el foco una vanalidad. Nunca desmintieron la noticia en ningún medio de Mar del Plata. Pero si vimos cómo aprovecharon el ruido para salir en medios nacionales para posicionarse políticamente. Una gran casualidad".

Agregaron que “los guardavidas estamos trabajando con el Intendente y demás miembros del gabinete, para llegar a la temporada de la mejor manera. Estamos buscando el objetivo histórico que es la unificación del Operativo de Seguridad en Playa. Donde los guardavidas ampliarían e igualarían derechos. Pero en este punto también hubo maniobras de algunos supuestos compañeros marplatenses que pertenecen al mismo espacio político nombrado y que se dicen representantes gremiales de trabajadores para que las gestiones de cara a la próxima temporada se caigan. No lo lograron. Nosotros seguimos firmes y trabajando. Pero los guardavidas tenemos que estar atentos para cuidar nuestro futuro y el de nuestras familias”.

“Estamos enfrentando un momento sumamente complicado y es fundamental encauzar todos los objetivos para cuidarnos entre todos. Desde la Agrupación no vamos a permitir, ni dejar pasar, el más mínimo intento de maniobra de aquellos que, circunstancialmente, ocupan un espacio y buscan réditos políticos a cambio de alejar a los guardavidas de su futuro”, concluyeron los guardavidas.