Maxi Trusso estrenó el video de “The Girl”

Si en los diccionarios hubiera una definición de “hitmaker”, seguramente, su foto estaría ahí. Es que no hay palabra que explique mejor qué es Maxi Trusso. Y, como si hicieran falta más pruebas, el cantante anexa un caso muy peculiar a la historia de sus éxitos. Es que ahora, lanzó una versión remasterizada de “The Girl”, que está en su primer disco solista y años después se convirtió en una de sus canciones más escuchadas en plataformas digitales.

Esta vez, el tema se editó con video. Grabado en Las Leñas, lo protagoniza Stephanie Demner, modelo, emprendedora e influencer. La versión original se metió en el ránking de lo más escuchado de Trusso, junto con “Nothing At All”, “Same Old Story” y “Nobody Is Lonely”. La particularidad es que en su momento esta balada compuesta por una viola, un violín y un piano no fue single del disco S.O.S.

Después de seis álbumes de estudio y una infinidad de singles, el cantante convirtió su estilo en un género: el Neo Romantic Dance combina música retro, tropical house y electropop, matizado con guitarras acústicas.

Maxi Trusso empezó su carrera en Europa, cuando se unió al italiano Francesco Di Mauro para conformar un dúo llamado Roy Vedas. Juntos editaron su debut bajo el sello discográfico Mercury Records (Inglaterra). Este álbum contó con el hit “Fragments of life”, que entró en los diez más escuchados de Top of the Pops. La canción, que hoy es de culto, fue elegida por la revista inglesa The Face como una de las tres mejores de la década. Y también llamó la atención de la prensa debido a un efecto de voz que millones de artistas usarían luego: el autotune. Esa distorsión, que era rara para la época, lo llevó a colaborar con el productor de Cher en “Believe”.

Durante el 2012, su popularidad aumentó por el hit “Please Me”, junto a Poncho, que luego fue remixado por el exitoso Dj y productor Paul Oakenfold para ser una publicidad protagonizada por Ricardo Darín. El single alcanzó lo más alto de los charts en varios países latinoamericanos y fue un gran éxito en fiestas electrónicas. Además, en Roma le otorgaron el premio Disco de Oro Cinevox por la música que hizo de la película “Studio Illegale”, producida junto a Marco Bailo y Avanti In Dietro.

En esta cuarentena, el artista presentó “Get Away”, una canción que empezó a producir en New York con Rober Kantor y Kareem Devlin, guitarrista de Lady Gaga, y lo terminó en Buenos Aires con Marco Bailo. La mezcla estuvo a cargo de Robin di Maggio (Director de la Orquesta de la ONU, baterista de David Bowie y colaborador de Diana Ross y Justin Bieber, entre otros).

Ahora, Maxi se encuentra en Italia, componiendo sus nuevas canciones. Su idea es presentarlas a finales de 2020 o principios del año que viene.

