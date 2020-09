Inseguridad en El Martillo: "No sirve que la policía venga cuando los vecinos salieron a correr al chorro"

Los vecinos del barrio El Martillo se reunieron nuevamente este miércoles para pedir por la instalación de una cámara domo y exigir más presencia policial en la zona.

El reclamo no es nuevo. Desde hace meses que los marplatenses que allí viven sufren las consecuencias de la inseguridad. Tal es así que, en agosto, elevaron una carta al secretario de Seguridad, Darío Oroquieta.

"Lamentablemente seguimos con los hechos violentos, no logramos que mejore la prevención de parte de la policía y continuamos con el reclamo constante del pedido del Domo, con cámaras del COM, que no ha sido contestado por el secretario de seguridad, Darío Oroquieta", manifestó Santiago Sanz, representante de los vecinos en declaraciones a El Marplatense.

"En su momento presentamos una nota con 273 firmas de vecinos y vecinas pidiendo la instalación del domo, el día 31 de agosto. Estamos finalizando el mes de septiembre y no hemos obtenido ninguna respuesta y lamentablemente los hechos violentos siguen ocurriendo", afirmó.

"Las motos en el barrio no tienen ningún tipo de control, circulan sin patente, sin casco y lamentablemente la prevención no existe. Los demás Domos colocados en el barrio han dado resultado y es por este motivo que estamos pidiendo uno en la intersección de las calles González Chávez y Puán. Lamentablemente los hechos los sufrimos donde no hay Domos", aseguró el representante de los vecinos del El Martillo.

Al ser consultado sobre la implementación de alarmas comunitarias, Sanz sostuvo que "teníamos 7 alarmas vecinales y recientemente se ha instalado otras 9 alarmas vecinales más con identificadores en el barrio. El esfuerzo de nuestra parte se ha hecho, con los vecinos que han tenido que realizar a su vez un gran esfuerzo económico para comprar el control remoto y así contar con cierta seguridad en el trayecto de la puerta de la casa a la vereda, que es donde se sufren los hechos".

"Realmente no se le puede pedir en pandemia a los vecinos que pongan 25 mil pesos en cámaras o alarmas, cuando lamentablemente la prevención del delito y el control de la seguridad lo tiene que hacer el municipio. Somos conscientes de que en otros barrios suceden cuestiones similares, como el reciente hecho en Las Canteras, porque es un problema común en todos los barrios", remarcó.

"Hay falta de cámaras, de luminarias, de prevención y seguridad en todos los barrios. En este caso, el hecho de que la calle Génova sea solo mano y no mano y contramano como era antes, implica que González Chávez y Puán, sean calles de mucho tránsito para retomar el cruce de las avenidas y sumado a no contar con el Domo, los delitos no suceden en González Chávez y Génova, suceden justamente en las calles González Chávez y Puán", detalló Sanz.

"Este sector del barrio pertenece a la comisaria 16. Nosotros hemos estado reunidos con el comisario, el sub comisario y el jefe de calle en la asociación de fomento y las mejoras son esporádicas y realmente no alcanzan, porque no sirve que la policía venga después de que los vecinos salieron a correr al chorro", subrayó.

"Lo que sirve es que estén previniendo, porque si bien en las motos reciben los llamados, eso ocurre después del delito y la función principal debe ser prevenirlo. En su momento en este sector había Fuerzas Federales, pero fueron retiradas como ocurrió en la mayoría de los barrios. Lógicamente que conjuntamente con la instalación del Domo, le estamos solicitando al secretario de seguridad que vuelvan los 500 gendarmes", concluyó Santiago Sanz.