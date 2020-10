Jorge Rial aseguró que el Martín Fierro de Oro que ganó Nicolás Repetto “fue comprado”

Y luego volvió a hablar de Repetto y la supuesta transacción, que data del año 1991, cuando Nico puso al aire Fax, un recordado programa que combinaba humor y actualidad.

"Hay que contar esta parte de Repetto. El programa se merecía el premio pero se lo aseguraron... por si venía otro y lo compraba. Lo tenía que decir, disculpen. Yo esto lo cuento cada tanto, y en ningún momento vino nadie a negarlo indignado o me dijo de ir a Tribunales", desafió el periodista.

Como si no fuera suficiente, en otro tramo de su relato Rial afirmó que el caso de Repetto no es el único en la historia del Martín Fierro de Oro. "Esto lo sabe todo el mundo, fue uno de los dos premios que se compraron. Cuando llegue el momento diré cuál fue el otro, hoy no", cerró Jorge, sin dar más detalles.

Fuente: Clarín