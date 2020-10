Zona Roja: "La falta de respuestas anima a los vecinos a defenderse solos"

Los vecinos de la denominada "Zona Roja" en Mar del Plata, cansados de la falta de respuestas por parte de las autoridades ante sus reclamos de liberar el barrio de la presencia de personas trans, quienes "venden estupefacientes a cualquier hora del día" según denuncian, han tomado la decisión de comenzar a enfrentarlos por sus propios medios según se pudo ver en distintos videos viralizados a través de los medios y las redes sociales.

"Los vecinos se van animando, debido a que la falta de respuestas de las autoridades, los anima a salir a defenderse solos, como se pudo ver en el video que se viralizó recientemente", manifestó Martin Rivera, titular del foro de seguridad de la Comisaría 4ta, en declaraciones al programa "Antes que sea Tarde" por Radio Mitre Mar del Plata, FM 103.7

"En ese caso se trataba de cuatro chicas trans que estaban vendiendo estupefacientes y uno de los vecinos se cansó, avisó en el grupo del barrio que iba a bajar y a pesar de que todos le pedían que no fuera, por su seguridad, se animó bajó y les pidió que se fueran, que ya no vendan más ahí, porque se junta mucha delincuencia", relató.

"En el audio del video se puede escuchar que no se quieren ir y la realidad es que ellos se sienten protegidos, se sienten que tienen impunidad sobre los vecinos y ese es el problema en esta zona", destacó Rivera.

"La verdad es que hemos decidido subir los videos a los medios y redes, para que la gente vea y la comunidad entera de Mar del Plata, puedan ver la realidad de lo que pasa. Mas allá de que la colectividad trans está muy unida y muchos los defienden a 'rajatabla' y no está mal que sea así, porque es una comunidad que está muy golpeada, pero acá lo que estamos pidiendo los vecinos, es la venta de estupefacientes, que en este caso se da con personas trans y por eso es que vamos contra ellos, porque venden drogas, no porque sean trans", remarcó.

"Queremos dejar muy claro ese tema. No nos importa que sean trans, porque cada uno con su vida hace lo que quiere, pero están vendiendo estupefacientes y no solo a la noche, sino a las cuatro y treinta de la tarde. No hay horario, no respetan nada y la prostitución se acrecentó más aún. En esta zona hay mas de 50 trans todos los días", detalló Rivera.

"Generalmente el trans nuevo se prostituye hasta que agarran la venta de droga y dejan de hacerlo, para dedicarse a eso", afirmó.

Al ser consultado por la respuesta de las autoridades Rivera sostuvo que "la parte policial nos responde, la comisaría nos responde en el momento, pero la parte de la fiscalía es la que está fallando. El gabinete de prevención de la Comisaría 4ta trabaja a 'rajatabla', los detiene, los lleva, se comunica a fiscalía como corresponde en el proceso legal y desde allí los liberan".

"Luego vuelven a la Zona Roja, siguen vendiendo, los detienen, los llevan a fiscalía, los llevan a la comisaría, avisan a fiscalía y desde allí nuevamente dan la orden de que los larguen, y así estamos todos los días con ese recorrido. Así son todos los días de la semana. Es algo interminable", se lamentó el titular del foro de seguridad de la Comisaría 4ta.

"El miedo grande que tenemos es que el vecino ya ha realizado todo lo que corresponde por medio del Foro de Seguridad Municipal, que trabaja muchísimo en el tema. Los vecinos realizaron todos los pasos que había que seguir, esperamos los pasos de la fiscalía, nos reunimos con la asistente social, esperamos el tiempo necesario, entendemos que es una situación que lleva tiempo, entendemos que estamos en época de pandemia, pero esto lamentablemente se está acrecentando y cada vez hay mas trans y cada vez hay más venta".

"El vecino se cansa de esta situación y ahora se han comenzado a animar a filmarlos y la lástima de todo esto es que ahora los vecinos están empezando a enfrentarse con ellos y ese es un problema que debe preocuparnos".