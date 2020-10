Denuncian que el Municipio no realizó "ni una capacitación" en Ley Micaela

Desde el Frente de Todos denunciaron este miércoles que, a casi un año de haber asumido, el Municipio aún no cumplió con la La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Según indicó la concejala Sol de la Torre, a pesar de estar adherido, General Pueyrredon no realizó "ni una capacitación" .

La acusación llegó luego de que este jueves el Concejo Deliberante aprobara una nueva prorroga, por cuarto año consecutivo, de la Emergencia contra la Violencia por motivos de Género y Diversidad en el partido.

"Es la quinta vez que en nuestro municipio se declara la emergencia por violencia de género. Es una buena noticia que haya sido de acuerdo con todos los bloques políticos, pero es malo saber que después de cuatro años no se ha mejorado en casi ninguno de los más de diez puntos que establece la ordenanza original", destacó Sol de la Torre.

A pesar de acompañar la ampliación de la herramienta institucional por necesaria ante el aumento de los hechos de violencia contra las mujeres y disidencias, desde el bloque aseguraron que "no se ejecuta el presupuesto asignado a la emergencia por violencia de género" y reclamaron gestión, más políticas pública y exigieron que rinda cuentas en seis meses sobre lo hecho hasta entonces.

"Es una herramienta política, que permite visibilizar y concientizar la situación que atravesamos en cuanto a la violencia por motivos de género, pero también es una herramienta política que le permite al ejecutivo la asignación de partidas presupuestarias específicas para atender el problema", explicó.

"Es necesario que se revisen las técnicas que se utilizan desde el ejecutivo municipal porque seguimos con los mismos problemas, sin tener el hogar de medio camino, sin la refuncionalización del Hogar Galé, sin la asignación de tierras municipales para la construcción de viviendas para mujeres en situación de violencia, con escasez en las becas y con un horario de atención de la Línea Malba reducido", puntualizó.

Y remarcó: "Hay que cambiar la forma de gestionar. No debe ser una declaración política de preocupación sino una acción concreta que transformen la realidad en el Partido de General Pueyrredon".

Por último, la concejala del Frente de Todos, concluyó: "Nuestro Municipio está adherido a la Ley Micaela nacional y este gobierno municipal, que asumió el diez de diciembre, al día de la fecha no tuvo ni una capacitación para los funcionarios. Si no son conscientes y no se capacitan nunca van a poder aportar a que esta realidad cambie".