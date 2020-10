Plan de Reactivación para la Industria de la Construcción: "Necesitamos que sea un llamador para los inversores"

El titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), César Trujillo, valoró el proyecto que busca instalar un Plan de Reactivación para la Industria de la Construcción que genere empleo en la ciudad y pidió que sea aprobado rápidamente.

"Las expectativas son importantes, estamos entusiasmados por este proyecto. En una charla que tuvimos con Jorge "Guasa" González, (secretario de obras del Municipio), le hice recordar que en 2003 hubo una ordenanza que era 'Promoción para la industria de la construcción'. Dentro de las necesidades laborales que hay, tratamos de llevar ideas para crear nuevos puestos de trabajo", explicó Trujillo en diálogo con El Marplatense.

En este marco, el titular de la UOCRA indicó que esperan que los concejales acompañen este proyecto "sacando las disidencias políticas que puede haber" porque el plan "es para Mar del Plata". "Que salga rápido porque necesitamos que sea un llamador para los inversores a Mar del Plata", agregó.

"En Mar del Plata está todo por hacerse, lo único que está construido es la costa. Esta ordenanza va a dar un empuje para construir barrios modernos, aggiornados a la realidad. Es interesante porque Mar del Plata es joven y hacen falta muchas viviendas", aseveró Trujillo.

Por otra parte, en relación a la "huelga a la japonesa" que realiza el sector ante la falta de habilitación para las obras privadas, Trujillo indicó que están cumpliendo con los protocolos. "Esperemos que el Gobernador pronto nos deje en Fase 3 y libere la obra privada. No nos contaminamos nosotros, viajamos por medios propios. No podemos creer que no nos dejen trabajar libremente", apuntó.