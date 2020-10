A 80 años del nacimiento de John Lennon, salió “Gimme Some Truth”, un compilado de sus mejores canciones

A 80 años del nacimiento de John Lennon, se publicó una colección con algunas de las canciones más queridas de su carrera solista. Gimme Some Truth, The Ultimate Mixes es un viaje fantástico por la obra del recordado artistas, con temas que marcaron a generaciones.

El trabajo fue producido por su viuda, la artista Yoko Ono, y el hijo de ambos, Sean Ono Lennon, y selecciona las mejores canciones creadas por el artista en su etapa en solistas, remezcladas desde cero y ordenadas por orden cronológico.

La calidad sonora de los temas fue actualizada y mezcladas por Paul Hicks, quien también estuvo detrás de las remezclas de Imagine - The Ultimate Collection , de 2018, con ayuda del ingeniero de sonido Sam Gannon, según publicó Efe.

La discográfica, a través de un comunicado, contó que las mezclas y efectos finales del proyecto se completaron usando solo equipos analógicos de la época y efectos en los estudios de grabación Henson, de Los Ángeles para ser después remasterizados en los legendarios estudios Abbey Road de Londres, por Alex Wharton.

Gimme Some Truth se podrá comprar en varios formatos, incluyendo una caja de edición Deluxe, con nuevas mezclas en dos CD junto con un Blu-ray de audio.

Yoko Ono escribió en el prefacio del libro incluido en la edición Deluxe que Lennon era “un hombre genial, con un sentido del humor y de comprensión enormes” y añadió que el músico “creía en ser verdadero y que el poder de la gente cambiaría el mundo. Y lo hará”.

En esas canciones remezcladas Lennon ofrece su visión del mundo sobre los temas que le más le preocupaban como la paz (“Imagine”, “Give Peace A Chance”, “Happy Xmas (War Is Over)”, la religión (“God”) o la política (“Power To The People,” “Working Class Hero”).

Paul Hicks explicó en el libro que Ono quería alcanzar tres objetivos: “Ser fieles y respetar los temas originales, asegurarnos de que el sonido era generalmente más claro por encima de todo, e intensificar la voz de John”.

John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York cuando Mark Chapman, un fan a quien acababa de firmar uno de sus álbumes, le dio cinco balazos por la espalda.

El mes pasado, se conoció una grabación, donde el asesino del músico le pidió perdón a Yoko. “Quiero agregar eso y enfatizarlo mucho. Fue un acto extremadamente egoísta. Lamento el dolor que le causé a ella. Pienso en ello todo el tiempo”, sostuvo.

“No tengo excusa. Estaba buscando la gloria personal” destacó el hombre de 65 años. Luego explicó sus razones para hacerlo. “Era extremadamente famoso. No lo maté por su carácter o la clase de hombre que era. Él era un hombre de familia. Fue un ícono. Era alguien que hablaba de cosas de las que ahora podemos hablar y es genial”.

En agosto Chapman volvió a solicitar la libertad condicional, que le fue denegada por undécima vez. Según esas cintas, las autoridades de la cárcel de Wende decidieron no concederle el permiso porque “sería incompatible con el bienestar de la sociedad”.

