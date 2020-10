Piden que se archive el proyecto de instalar verdulerías ambulantes en paseos costeros y plazas marplatenses

Por Carlos Walker

Tal como reveló El Marplatense, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP), liderado por Juan Grabois, impulsa una iniciativa que busca ampliar la cantidad de permisos para instalar puestos de frutas y verduras en las principales plazas y en los paseos costeros de Mar del Plata.

Se trata de una polémica propuesta que apunta a actualizar la ordenanza 11.919 –vigente desde 1998–, que regula la actividad en el distrito de General Pueyrredon. El proyecto fue presentado por los concejales del Frente de Todos, Sol de la Torre y Roberto Gandolfi, en un piquete en las puertas del Palacio comunal.

✊UN PROYECTO DE Y PARA LA ECONOMÍA POPULAR 1.Con les compañeres del MTE,organizados en @UTEPMdP presentamos un proyecto para actualizar la ordenanza 11.919,que se sancionó en 1998 y fija dónde y cómo deben funcionar los puestos de comercialización de frutas y verduras🥦 (Hilo) pic.twitter.com/LAY2OAGWTV — Sol de la Torre (@SoldelaTorrePG) August 18, 2020

Este viernes, el concejal oficialista Agustín Neme y el presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone, pidieron el archivo del expediente en la comisión la Comisión de Promoción, Desarrollo e Intereses Marítimos y Pesqueros del Concejo Deliberante.

En ese sentido, Neme sostuvo que “no encuentro cuestiones positivas en este proyecto, principalmente, en el modelo de ciudad que uno pretende”.

“En primer lugar esto es una clara competencia desleal. ¿Qué le decimos a un comerciante que paga un alquiler, una habilitación, tasas municipales, Afip, Arba, luz, sueldos y cargas sociales? Me parece que es una falta de respeto para el que invierte cumpliendo con todas las obligaciones pretender habilitar puestos callejeros que no pagan absolutamente nada”, afirmó.

“Es una locura pensar puestos de frutas y verduras en las plazas de la ciudad o en el paseo costero como se propone. No se puede hacer un loteo del espacio público. Las plazas son para que puedan ser disfrutadas por la familia no para una verdulería ambulante. Si se permite esto, luego una plaza se convierte en una feria. Pido que este proyecto se archive", resaltó Neme.

Para finalizar, el edil del intendente Guillermo Montenegro manifestó la necesidad de trabajar de forma urgente para ordenar el espacio público: "Nosotros queremos una ciudad moderna. No se puede pretender avanzar sobre el espacio público con este tipo de iniciativas que en vez de ser una solución agravan el problema. Lo que debemos hacer es ordenar y cuidar los espacios públicos y también cuidar a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones evitando fomentar instrumentos que los perjudican".

En esa misma sintonía, el concejal Taccone pidió también el archivo del expediente. “De avanzar este proyecto, estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro. Hay cientos de comercios habitados que cumplen con un montón de normativa en Mar del Plata. En el caso de aprobarse este proyecto, ¿cómo le decimos ‘no’ a los que tengan iniciativas similares en otros rubros, por ejemplo vender productos de almacén, indumentaria o juguetería?”.

“No estamos para acompañar este proyecto. Esta no es la forma de generar más empleo. Se han agregado cientos de firmas rechazando este expediente. Hay preocupación de muchos sectores que piensan que esto se puede extender a otros rubros”, agregó el edil de AM, quien remarcó que “si este expediente queda en comisión, podemos crear falsas expectativas y mucha preocupación. Por eso, pensamos que el proyecto tiene que ser archivado”.

A pesar del pedido de Vamos Juntos, Acción Marplatense y de cientos de comerciantes marplatenses el expediente no fue archivado. Con el apoyo de la UCR, el Frente de Todos logró que la iniciativa siga en tratamiento en la Comisión y se pidió una serie de informes al Ejecutivo local.

“Queremos informes de las secretarías de Gobierno y Desarrollo Productivo antes de tomar una decisión”, coincidieron los ediles kirchneristas y la concejal radical, Vilma Baragiola. “Queremos tener herramientas para opinar”, afirmó la expresidenta del Concejo Deliberante.

La idea del kirchnerismo despertó profundo malestar en comerciantes marplatenses, quienes denuncian una competencia desleal por la "evasión fiscal" y porque además en la propuesta se incluyen "puntos de comercialización" en distintas esquinas, plazas, polideportivos y hasta en los paseos costero.

Tras conocerse la iniciativa del Frente de Todos, la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco) consideró que "esto implica una clara competencia desleal y perjuicio contra los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad".

"Resulta inaceptable la venta de dichos productos en el espacio público ya que ello implicaría una clara ventaja de los puesteros en perjuicio de todas las pymes que se dedican a la venta de frutas y hortalizas, quienes tienen que soportar el pago de alquileres, servicios de luz, gas, agua, tasas municipales y una enorme presión impositiva tanto de organismos nacionales como provinciales, para poder continuar con su giro comercial", afirmaron desde la institución.