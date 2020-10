En Mar del Plata "hay un 45% de escuelas que no está en condiciones de retomar las clases"

La vuelta a las aulas fue el tema de agenda de esta semana en el país. El jueves se determinó que las clases presenciales en las escuelas volverán en forma progresiva y con uso de tapabocas en aquellas localidades que tengan un nivel bajo de circulación de coronavirus. Algo que deja afuera a Mar del Plata por la situación epidemiológica que atraviesa, pero también por las dificultades edilicias en los establecimientos educativos.

De estas cuestiones habló la secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses, Fernanda Messina, quien aclaró que "estamos ante una pandemia mundial y acá no hay capricho docente. Tiene que ver con que las escuelas estén en condiciones sanitarias necesarias de protección de recibir a los alumnos y docentes. Hay que evaluar un montón de situaciones, como así también la infraestructura de cada establecimiento, los elementos de uso personal, la higiene en general para cada edificio. Una vuelta a clases debe darse en un contexto que garantice la seguridad de alumnos y docentes. situación que vemos lejos en la Provincia de Buenos Aires".

"Hay escuelas que desde el mes de marzo no han abierto sus puertas porque no han hecho entrega de bolsones en el establecimientos por lo que no están en condiciones sanitarias ni de infraestructura. Otro sí lo están. Pero esto no está sucediendo desde la pandemia. El tema de infraestructura escolar es algo que venimos peleando desde hace mucho tiempo", indicó la secretaria de FEB en declaraciones al programa "Antes Que Sea Tarde", que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Asimismo, detalló que "la idea era comenzar con los últimos años de primario y secundario paulatinamente, con grupos reducidos y en espacios abiertos, lo que no sería lo ideal. No es el lugar seguro ni para el docente ni para el alumno. El lugar es dentro del establecimiento y se ha intentado conversar para que se hagan los arreglos pertinentes, que en algunos casos se hicieron, pero aún falta. Y, en caso de comenzar, se habla de acuerdo a la zona, evaluar el barrio, con recreos en diferentes horarios".

De acuerdo a la situación epidemiológica de General Pueyrredon, Messina sostuvo que "no está Mar del Plata en condiciones de regresar a las aulas. Hoy está en juego la salud de los docentes y alumnos. Independientemente de esto, tampoco están garantizados los materiales de higiene para el cuidado".

Y destacó que "habría que evaluar la curva de contagios en las próximas semanas y, de acuerdo a eso, nuevamente juntarse y ver qué evalúan las autoridades sanitarias. Para ello también tiene que estar las escuelas en condiciones, con agua en los establecimientos, limpieza de tanques, tiene que estar todo en condiciones. Hay escuelas que no tienen agua potable en Mar del Plata".

"Hay un 45% de escuelas que por infraestructura no está en condiciones de retomar las clases", subrayó la secretaria de FEB.

Por último, en relación a la continuidad pedagógica que en estos 7 meses, Messina dijo que "se valora mucho el labor del docente porque pusieron todo para poder llevar adelante la tarea, que para algunos fue muy nuevo. Hay muchos docentes que no manejaban la tecnología y tuvieron que acostumbrarse a esto de dar clases por internet. Y lo que tienen alumnos sin conectividad, acercarles los módulos y llevárselos para que todos tengan su continuidad pedagógica garantizada. El trabajo del docente es impecable en este período, no se puede decir que los docentes no han trabajado".