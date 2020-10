Sabrina Carpenter será "Alicia en el país de la maravillas" para Netflix

Equipo que gana no se toca. Después del éxito de la película Work it, al ritmo de los sueños de Netflix, la plataforma de streaming convocó al mismo grupo creativo para reversionar un clásico: Alicia en el país de las maravillas. Al igual que en ese filme, Sabrina Carpenter será la protagonista.

Carpenter, actriz de 21 años, también será la productora bajo At Last Productions, su empresa recién lanzada. Sabrina ya se desempeñó como productora ejecutiva en Work It , pero este proyecto será el primero de su compañía.

Aunque ya se hicieron varias versiones de esta historia, (desde filmes animados, pasando por un live action, hasta la de Tim Burton con Mia Wasikowska), Carpenter apuesta a algo diferente. Hará la primera película musical, que se titulará Alice.

Los detalles de la trama permanecen bien guardados. Sin embargo, se sabe que se tratará de una interpretación actual de la historia de Lewis Carroll, originalmente publicada en 1865. Según anunció The Hollywood Reporter, los hechos ocurrirán a lo largo de un festival de música llamado Wonderland.

Ross Evans, conocido por la ficción Catch the Moon, creada con Rideback Pictures de Dan Lin, escribirá el guión original.

Después del anuncio, Sabrina celebró la noticia con sus seguidores de Twitter y escribió: "¡Nos vamos al país de las maravillas!" También publicó la noticia en Instagram, confirmando que estaba ansiosa por compartir el proyecto.

Algunos famosos como Lana Codor, Jordan Fisher y Liza Koshy felicitaron a la actriz en redes. Sus fanáticos también celebraron la ficción. En la Argentina la noticia se convirtió en tendencia en Twitter. Entre los comentarios se hacía mención a que esta no será la primera vez que Carpenter se ponga en la piel de Alicia.

Varios seguidores recordaron que para la celebración de sus 16 años hizo una fiesta temática basada en esta historia. "Sabrina, de 16 años, está muy orgullosa", escribió un usuario.

La última versión de este cuento que llegó al cine fue "Alicia a través del espejo". Fue protagonizada por Mia Wasikowska, Johnny Depp y Anne Hathaway. El conflicto giraba entorno al el Sombrerero Loco, quien se encontraba triste y ya no era el mismo. Alicia viajó en el tiempo para solucionar lo que le apenaba y devolverle la alegría.

Carpenter está atravesando un momento laboral sumamente exitoso. Su salto a la fama se produjo con El mundo de Riley, una serie destinada al público adolescente que se emite desde 2014 por Disney Channel. En esa ficción interpreta a Maya Hart, una joven de 14 años que atraviesa problemáticas típicas de la edad con su mejor amiga Riley Matthews y otros jóvenes.

Recientemente hizo su debut en Broadway en el musical Mean Girls de Tina Fey, y tiene un próximo estreno para Disney +. Se trata de Clouds, una película que se estrenará este mes.

Es un drama que sigue a un adolescente que es diagnosticado con un cáncer óseo poco común. Él decide servir como inspiración a las personas que le rodean en el poco tiempo que le queda con vida. Se basa en el libro Fly a Little Higher, de Laura Sobiech.

Fuente: Clarín