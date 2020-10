José María Listorti dio positivo de coronavirus: “Tiene un poco de fiebre y dolores corporales”

Tras un hisopado al que se sometió este fin de semana, se confirmó que José María Listorti tiene coronavirus. Así lo informó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11), el ciclo de espectáculos que conduce.

"Le quiero mandar un beso muy grande a José María Listorti, nuestro compañero, que dio positivo ayer (por el domingo) de COVID", anunció el periodista. Y detalló: "Obviamente está aislado, tiene un poco de fiebre y dolores corporales".

Además, De Brito aseguró que el conductor de Hay que ver (El Nueve, a las 15) "está bien" y que afortunadamente en las últimas horas "ya se le fue la fiebre", aunque no del todo. Según el periodista, sólo le queda "un poco de dolor en el cuerpo".

Así las cosas, tanto él como sus compañeros de programa permanecerán en cuarentena estricta. En el caso de los panelistas, que aún no fueron hisopados (se prevé que se testearán este martes), estarán por protocolo "en aislamiento preventivo".

Tan sólo una semana atrás, quien se había contagiado de coronavirus había sido Denise Dumas, quien lo acompaña en la conducción del ciclo de El Nueve. Por este motivo, hasta hace unos días, tanto ella como su marido, Martín Campilongo, se habían aislado.

"Lo más loco es que él (por Campi) no salía para nada, solo a hacer compras. A la noche me dijo que no se sentía muy bien. Durante toda la madrugada tuvo 38 de fiebre, así que llamamos rápido para que vengan a hisoparlo y nos enteramos que era COVID positivo. A partir de sus síntomas, ya nos aislamos todos", explicó la conductora en aquel momento.

En el caso de Listorti, en tanto, en junio había sido internado preventivamente por sospechas de coronavirus. Ocurre que el animador había ido a atenderse al sanatorio de Los Arcos, en Palermo, por problemas respiratorios y, ante ese cuadro, se había activado el protocolo de COVID-19.

"El año pasado tuve bronquitis, y hace unos días tuve esa misma dificultad para respirar. Por eso me internaron", había contado el conductor, un día más tarde, tras conocerse el resultado negativo de su hisopado, en "Hay que ver".

Fuente: Clarín