“Masterchef Celebrity”: Nacho Sureda, primer eliminado del certamen

View this post on Instagram

Cuando el jurado quiere intimidarme con sus devoluciónes sobre mis platos 😁 Esta noche 22:30 hs vamos por la revancha en @masterchefargentina 👨‍🍳 💪 Los esperamos a todos y todas en un rato por la pantalla de 📺 @telefe @boxfishtv . . 📸 Ph @machadito_arte