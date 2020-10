Inseguridad en El Martillo: "No hemos tenido respuesta, ni siquiera un mensaje por Whatsapp"

Los vecinos del barrio El Martillo se reunieron nuevamente este miércoles para pedir por la instalación de una cámara domo y exigir más presencia policial en la zona.

El reclamo no es nuevo. Desde hace meses que los marplatenses que allí viven sufren las consecuencias de la inseguridad. Tal es así que, en agosto, los vecinos elevaron una carta al secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, con más de 270 firmas y a pesar de los reclamos, las respuestas continúan sin llegar.

"Estamos nuevamente reunidos, lamentablemente hemos agotado todas las vías legales, hemos ido a hablar con la comisaría 16, con el subcomisario, con el comisario y la verdad es como que nos toman el pelo. Hemos hablado con el foro de seguridad municipal de General Pueyrredón y seguimos sin tener ningún tipo de repuestas", manifestó Roberto Polvara, referente de los vecinos de El Martillo, en declaraciones a El Marplatense.

"Enviamos al COM una juntada de firmas, con mas de 270, para el señor Oroquieta y no nos ha contestado. Ya no sabemos que hacer. Hemos pedido el domo para la esquina de Puán y Chávez y lamentablemente va a pasar que el vecino se va a cansar y después vamos a lamentar alguna pérdida de alguien, por algún acto de justicia por mano propia y seguramente hasta que eso no pase, no vamos a ser escuchados o atendidos por nuestros reclamos", aseguró.

"La mayoría de los hechos de inseguridad están relacionados con motochorros y arrebatos. Lamentablemente pasan durante todo el día, no hay horarios. Tenemos los motochorros identificados, sabemos donde viven, sabemos todo, pero hay poco patrullaje, retiraron la policía municipal que nosotros teníamos anteriormente y la gente ya no quiere salir a hacer mandados", subrayó Polvara.

"Cuando salimos lo hacemos sin celular, sin relojes, sin nada, porque lamentablemente los hechos de inseguridad se dan todo el tiempo y al boleo. Tenemos alarmas vecinales. En menos de tres meses se han instalado 9 alarmas vecinales más, lo que habla a las claras de la situación de inseguridad", detalló.

"La presencia policial se ve poco y los controles que hacen son de pocos minutos. Es solo una breve presencia para dejarnos conformes a nosotros, pero eso realmente no sirve y menos en el horario de la mañana", afirmó el vecino del barrio El Martillo.

"La colocación del domo sería algo que verdaderamente nos ayudaría mucho, porque es una forma de que se vayan para otro lado. Si bien esa no sería, lógicamente, la solución definitiva, sin dudas nos ayudaría", remarcó.

Al ser consultado sobre como continuará el reclamo, Polvara sostuvo que "realizaremos otra juntada de firma, en este caso más de 500 para seguir insistiendo". y agregó que "lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera un mensaje por Whatsapp".