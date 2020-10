Alquileres en temporada: los inquilinos deberán traer ropa blanca y almohadas

Desde el Colegio de Martilleros explicaron este sábado el protocolo que regirá para los alquileres durante la temporada de verano. Según indicó Miguel Ángel Donsini, presidente de la entidad, la estadía mínima será de siete días y se le pedirá a los inquilinos que traigan su propia ropa blanca y almohadas.

El protocolo sanitario para el funcionamiento de la actividad cuenta con el visto bueno del Municipio de General Pueyrredon y fue elevado a Provincia. Actualmente, se encuentra en la Secretaría de Turismo bonaerense y desde el sector esperan qué cuestiones son corregidas o agregadas.

Este miércoles, el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata informó que los valores locativos sugeridos para la temporada 2020/21 se incrementarán un 30 % con relación a los del año pasado.

"Esto es un mercado que se mueve por la oferta y la demanda. Si tenemos una demanda escasa, tenemos la seguridad de que a veces alquilamos más barato de lo que estamos diciendo", indicó Donsini en diálogo con "Hora 10", programa que se emite los sábados por CNN Radio Argentina (FM 88.3) con la conducción de Darío "Chacha" Durán.

Puntualmente, en relación al protocolo, detalló: "El mínimo de alquiler será de siete días, no va a haber ni de tres, ni de cinco, y las unidades no se van a entregar a cama caliente, quedarán un día para la limpieza y la desinfección. Va a haber un certificado habilitante de higiene en el inmueble. También se le pedirá a la gente que traiga ropa blanca y almohadas, y en caso de no traer serán descartables".

Sobre esta última determinación, señaló que no resultó "muy simpática", pero que es el resultado del trabajo que llevaron adelante con especialistas y autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de los turistas.

Por último, se refirió a la determinación provincial de extender la temporada desde el primero de diciembre hasta abril y sostuvo: "Le tenemos mucha fe a marzo. Más de uno va a venir porque habrá menos gente, pero seguramente haya menos propiedades en alquiler".