La pandemia y el boom de las tiendas online

El comercio electrónico, que para algunos ya estaba establecido, fue el canal principal de ventas y hoy funciona como una sucursal más. Para otros, que aún no estaban preparados, tuvieron que comenzar a establecer nuevas formas de comunicarse y publicitarse para venderle a sus clientes.

En la actualidad, y luego de más de seis meses de cuarentena en nuestro país, todas las marcas que continúan en el mercado ofreciendo sus productos, de una u otra manera tienen presencia online y pelean por los clics. Mucho es el contenido que hoy vemos en las redes y la publicidad online de diferentes artículos, lo que genera la necesidad de diferenciarse y atraer a los consumidores.

Para los usuarios que habían realizado compras de manera online con anterioridad a la pandemia, este sistema no los sorprendió. Sin embargo, la gran mayoría, se encontró con una nueva experiencia y las marcas que pudieron responder bien, lograron una buena respuesta y fidelizar a nuevos públicos. De esta manera, el consumidor también evolucionó en cuanto al consumo online, el uso de las herramientas, las dinámicas de entrega y devoluciones, entre otras cosas.

Otro tema no menor es la economía, ya que la crisis afecta el consumo. Las prioridades de los usuarios cambiaron, ahora eligen primero lo que necesitan y luego lo que desean, aquello que les da una sensación de “me doy un gusto”, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida. La moda, el look, los estilos y el vestir cómo uno quiere y cuándo quiere, puede ser parte del deseo de muchas personas, que si antes dudaban en hacerlo ahora quizás no piensan tanto, y efectúan la compra ya que no pueden gastarlo en otras cosas, como irse de vacaciones.

En este contexto, muchas empresas se vieron afectadas por la situación económica y tuvieron que pensar cómo mantenerse activos, generar ingresos y sostener las estructuras. Pero también, los gustos, las actividades sociales y el entretenimiento, se modificaron y surgieron variantes impensadas de ideas creativas.

Para las marcas, es un buen momento para aprovechar las herramientas digitales existentes y el crecimiento del tiempo que pasan conectados los usuarios para poder comunicarse con ellos, mostrarles lo que ofrecen e incentivar la compra. Actualmente, podemos conocer los gustos y preferencias de los usuarios, y generar campañas online dirigidas puntualmente a los públicos que nos interesan.

Trabajar los canales online hoy es fundamental, porque nos permite estar cerca de la gente. Generar contenidos orgánicos de valor para los usuarios, planificar acciones estratégicas y campañas adecuadas para promocionar productos y servicios, como así también para fidelizarlos.

En este sentido, la comunicación online presenta muchos desafíos por delante: ¿Cómo nos acercamos a los usuarios o nuestros clientes para generar buenos vínculos y fidelizarlos?¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Cómo se lo vamos a mostrar? ¿Cuáles son los canales de comunicación apropiados para lograr los objetivos que necesitamos alcanzar? ¿Las ventas online de hoy se mantendrán en un futuro? ¿El flujo de interacciones que logramos tener hoy en nuestros canales online, se podrán conservar?

Entendiendo que nuestros negocios están pasando por las medidas higiénicas y sanitarias más rigurosas de los últimos tiempos, y las nuevas normas económicas mundiales, habrá que diferenciarse para comercializar productos y servicios en un mercado con mucha competencia.

La Tecnología en estos momentos se convierte en una gran aliada, nos ayuda a comunicar nuestros proyectos, nos ofrece recursos para mejorar procedimientos, a trabajar con los datos que reclutamos con anterioridad, y a desarrollar aquellas ideas que en nunca tenían tiempo para crecer.

Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es a ser resilientes, tener la capacidad de recuperarse ante una adversidad, buscar y desarrollar recursos para salir adelante.

Almendra Valero

Gonzalo Jayme Dahlquist

Cloud Publicidad

www.cloudpublicidad.com.ar