"En los próximos 10 días estará partiendo el primer tren hacia Mar del Plata"

La temporada está cada vez más cerca y la ciudad, en conjunto con Provincia y Nación, se está preparando en pos de reactivar a Mar del Plata, con los cuidados necesarios en el marco de la pandemia de coronavirus.

Tras firmar el convenio con el Consorcio Portuario, el Ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguró que el primer tren que se pondrá en funcionamiento tendrá a Mar del Plata como destino para evaluar el comportamiento de las personas y la operatividad del servicio.

En relación a la reactivación de los medios de transporta, Meoni explicó que "esperamos poder tener a pleno todas las frecuencias de trenes, aviones y micros de larga distancia. Nosotros estamos empezando con las frecuencias esenciales porque el volumen de la gente que puede viajar es escasa y obviamente no podemos tener la totalidad de las frecuencias cubiertas porque no hay demanda suficiente. Pero estamos con expectativa y para el verano esperamos tener realmente una actividad turística importante y en ese sentido poder cubrirla con el máximo de los servicios porque además necesitamos mantener distanciamiento, lo que significará y demandará que los micros larga distancia y los trenes no podamos cubrir el 100% y hará que tengamos que poner refuerzos si la temporada es como esperamos y que la gente pueda venir a Mar del Plata".

"La decisión de empezar ahora tiene que ver con ir creciendo gradualmente para poder tener plena operatividad en el verano", explicó.

En la presentación en conferencia de prensa, además del dragado, manifestó la posibilidad de extender la escollera y detalló que "nosotros hemos puesto técnicos de la subsecretaria de Puertos y Vías Navegables del ministerio, a trabajar junto con el Consorcio de Mar del Plata. Creemos que extender la escollera podría ser una solución, naturalmente que hace falta hacer todos los estudios correspondientes tanto de mareas como de impacto ambiental".

"En otros lugares se han hecho escolleras y el impacto ambiental termina degradando las costas y queremos preservar el ambiente, pero podría ser una solución, entonces creemos que, si es posible, hay que hacer el estudio y después proyectar la inversión. Puede ser una solución que evite después las inversiones permanentes en dragado", alertó.

Asimismo, Meoni destacó que "Mar de Plata es una gran ciudad, con lo cual el movimiento es un volumen realmente importante como para poder hacer evaluaciones. Creemos que es naturalmente una de las ciudades principales y de hecho el tren seguramente en la primera experiencia que tengamos sea Mar del Plata para ver cómo funciona y cómo evoluciona, y así sucesivamente seguirá creciendo todo el transporte".

Y agregó: "Mar del Plata, además, va a ser seguramente uno de los principales destinos turísticos de verano y por lo tanto sirve de prueba toda esta etapa para ver cómo funciona en relación de cómo nos trasladamos ante la pandemia y cómo se comportan las personas en esta etapa preturística".

Por último, el Ministro de Transporte subrayó que "en los próximos 10 días estará partiendo el primer tren hacia Mar del Plata. Hay que poner el personal para que venga, la venta de los tickets, obviamente todos con venta anticipada porque requiere el certificado único habitante. No van a pasar más de 10 días para que esté operativo".