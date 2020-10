Giri: "En el mundo, las actividades culturales fueron habilitadas pese a los contagios"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof presentó los protocolos para aminorar los contagios de coronavirus durante la temporada de verano que se iniciará el 1 de diciembre. Allí, anunció la prohibición de teatros, casinos, bingos y campings.

Esto despertó una gran polémica en distintos sectores, potenciado en Mar del Plata como destino turístico elegido por toda la Argentina.

Desde distintos sectores salieron al cruce de las medidas de Axel Kicillof y, dentro del ámbito cultural, fueron muchas representaciones en las últimas horas para manifestar su descontento.

"Este verano hay que contagiar Mar del Plata de Cultura, es con más Cultura como vamos a evolucionar, cumpliendo protocolos de aforo, con barbijo obligatorio,alcohol en gel en los foyers de teatros y cines, con campañas de artistas apelando a la Responsabilidad Social Ciudadana", dijo el dirigente del PRO marplatense Emiliano Giri, en clara alusión a las medidas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer de cara a la temporada estival 2021.

En el mundo las actividades culturales fueron habilitadas pese a los contagios, como así también los sistemas educativos. Creo que la Provincia de Buenos Aires debería recapacitar con respecto al anuncio de ayer. — Emiliano Giri (@emilianogiri) October 20, 2020

El extitular del EMTUR pidió habilitar las actividades culturales para el verano "como lo hizo el resto del mundo en el marco de la pandemia" y pidió responsabilidad "para que regresen las clases presenciales", en diálogo con CNN Radio Mar del Plata.

"La provincia y la Nación tienen que velar por la salud de los ciudadanos pero a casi siete meses de las políticas tomadas el resultado no ha sido el esperado", remarcó. "Tenemos más de un millón de personas contagiadas y, desgraciadamente, más de 26 mil personas que perdieron la vida. Esto se da en todo el mundo", agregó.

"Pensar que porque se cierren las salas de teatro, los cines, los lugares culturales en esta temporada de verano eso va a generar que no haya contagios, es un error. Lo vienen demostrando los hechos. Pese a las restricciones los contagios siguen apareciendo", agregó.

"Ayer escuchaba que hay que bajarse una aplicación para ir a veranear. No pasa en ningún país del mundo. La gente se moviliza, va por la ruta. Lo que tienen que pedir es que se cumplan las consignas de respetar los aforos en comercios, en restaurantes, en cines, teatros, el distanciamiento lógico, colocarse alcohol en gel", recordó Giri.

La cultura en temporada de verano en Mar del Plata es un atractivo histórico, de colocar en escena casi 500 ofertas para todos los gustos, distintos bolsillos y géneros.

"Hay que trabajar en ese sentido. CABA va a abrir todo la semana próxima, Carlos Paz lo mismo. Vamos a perder esa riqueza que es genuina de cada verano en Mar del Plata. Está bueno haber extendido la temporada pero deberían repensar esas medidas que tomaron. Se ha invertido mucho en Mar del Plata", explicó.

"Mar del Plata tiene, además, una nocturnidad responsable, con fiestas en paradores bien organizados con nivel internacional. En Europa los campings están abiertos, por ejemplo. Me parece que se usa un criterio sumamente sanitario para esta situación pero la realidad no es así: sino no tendríamos un millón de personas contagiadas...", razonó.

"De la cultura viven muchas personas: no solo el actor o el empresario/productor. Están las maquilladoras, los técnicos, los que venden la entrada, los iluminadores, seguridad. Y esa gente no puede no trabajar", cerró el dirigente del PRO.