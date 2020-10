Coronavirus: "Hay una tendencia de amesetamiento y a la baja" en Mar del Plata

El director de la Facultad de Medicina, Adrián Alasino, analizó la situación epidemiológica en Mar del Plata y se refirió a la próxima temporada de verano. Trabajan en una nueva proyección de casos, pero aseguran que habrá variaciones si no se cumplen los protocolos en el verano.

"Lo que queremos es ayudar a las autoridades, pero también ser claros. Nosotros decimos cuidado con esto y con lo otro. Claramente hay que establecer propuestas, que sean claras. A nosotros nos preocupa la cantidad de infectados, que no lleve al sistema de salud a estar muy forzado", inició Alasino en diálogo con "Antes que sea tarde" por Radio Mitre Mar del Plata.

El titular de la Facultad de Medicina indicó que en el verano siempre hay una "sobrecarga" de los servicios de salud. Por este motivo, indicó que es necesario que se implementa la aplicación para controlar la cantidad de gente en Mar del Plata durante la temporada.

Con respecto a las proyecciones de casos, lo que habían diseñado desde la Facultad de Medicina se cumplió, ya que previeron 17500 casos totales para el 17 de octubre. "Esa estabilización alta de 300 casos se viene manteniendo, queremos que así sea y no tenga picos más arriba, porque la cantidad total de casos de Mar del Plata sigue siendo baja para la población que tenemos, motivo por el cual la circulación permanece elevada", agregó al respecto.

En relación al Plan Detectar, Alasino apuntó que "estamos recibiendo los números atrasados, pero como es lógico es una alta cantidad de positivos por día la que se consigna en estas búsquedas por domicilio".

"Es lógico porque estamos con circulación comunitaria y un 30/40% de la gente termina dando positivo. Esa búsqueda es muy buena porque esa persona no estaba pensando que tenía coronavirus. De esa manera evita contagiar a otros. Tuvimos meses trabajando y pidiendo que se implementara el programa. Al ser una ciudad tan grande, los barrios son muy grandes. Está demostrado que la cantidad de positivos es una herramienta efectiva y de las pocas que está comprobado de que corta la cadena de transmisión", afirmó.

Por último, al referirse a un nuevo informe, indicó que hay "dificultad" de hacerlo por el ingreso de no residentes más la habilitación de actividades por la temporada. "Va a ser difícil para nosotros preveer si en algún momento puede haber algún pico y cambie la curva. Hay una tendencia de amesetamiento y a la baja. Si aparece la sorpresa de algún pico, debido a una de las acciones que no se cumplen los protocolos, no va a ser tan fácil de anticipar", concluyó.