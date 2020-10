Fuerzas Federales: "Lo más preocupante es la falta de interés por la situación de la ciudad"

Luego de que la ministra Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ratificara que los 500 efectivos de fuerzas federales no regresarán a Mar del Plata, el secretario del área en General Pueyrredon, Darío Oroquieta, manifestó su preocupación ante la decisión e indicó que "lo más preocupante la falta de interés por la situación de la ciudad".

La noticia fue confirmada este martes por el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, en una nota enviada al Concejo Deliberante. En tanto, desde el oficialismo local anticiparon que insistirán con el reclamo.

Ante la seguidilla de hechos violentos de inseguridad ocurridos durante este año, el secretario de Seguridad del municipio, Darío Oroquieta, y el concejal oficialista, Agustín Neme, cuestionaron la ausencia de fuerzas federales en la ciudad y solicitaron al gobierno nacional la "restitución y presencia de forma urgente" de Gendarmería para reforzar la lucha contra el delito en el distrito de General Pueyrredon.

En ese sentido, el intendente Montenegro admitió que creció la inseguridad en Mar del Plata y lo vinculó a la retirada de gendarmes. "Los voy a seguir pidiendo para mi ciudad, para la seguridad de mis vecinos", reclamó.

En las últimas horas, al igual que ocurrió durante el pasado mes de agosto, Frederic volvió a rechazar el pedido llevado adelante por Ejecutivo local y los funcionarios locales no tardaron en manifestar su descontento.

A través de su cuenta de Twitter, Darío Oroquieta, secretario de Seguridad de Mar del Plata, expuso una serie de argumentos contra Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación bajo el hashtag #HaceteCargo.

El señor @VillalbaEdua debería saber que el Ministerio de Seguridad de la Nación @MinSeg tiene a su cargo las 4 Fuerzas Federales y la potestad para desplegarlas en todo el territorio nacional según crea conveniente. #HaceteCargo pic.twitter.com/BZJAEimspX — Darío Oroquieta (@DarioOroquieta) October 28, 2020

Puntualmente, indicó: "Lamentablemente durante este año los vecinos de General Pueyrredon han visto como esa conveniencia parece responder más a simpatías ideológicas que ha medidas estratégicas producto del análisis de las necesidades en materia de seguridad y características propias de la ciudad".

"Tal vez no conocen la ciudad. Tal vez no han dimensionado el impacto que produce implementar medidas a favor de los victimarios y no de las víctimas o de aquellos que arriesgan su vida para cuidar al otro. Tal vez no saben del excelente trabajo que realizaban en los barrios periféricos de la ciudad los 500 efectivos de Fuerzas Federales que retiraron este año", siguió.

Finalmente, cerró: "Lo más preocupante es una vez más la falta de interés por la situación actual de la ciudad o la voluntad de implementar medidas para cuidar a los marplatenses y batanenses".