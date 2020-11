….22 años de moda

Podría caer en un lugar común y decir, 20 años no es nada. Pero 22… Veintidós… XXII… Sí. ¡Les puedo asegurar que sí! Seguramente cuando dije Happy New Year! en 1998 no tenía idea de que iba a estar hablando hoy de moda y eso que como hobby mucho tiempo me dediqué al diseño. Sí, aunque no lo crean, diseñaba y hacia mi ropa. ¡Ah! No sabían eso, ¿no? Si, uno de mis hobbies adolescentes, pero después mi profesión, mi carrera fue por otro lado, por las ciencias… Ah, tampoco sabían eso… Otro día les cuento.

Pero volvamos a la moda y al año ’98, y a una familia de televisión, en la que me había incluido, cuando dije “sí, quiero” varios años antes… Y el asunto que como no leí la letra chica, parece que mi contrato de matrimonio decía además de En la pobreza y en la enfermedad y otros etc.; hasta que la muerte los separe, o en su defecto, ¡hasta que se apague la cámara y la luz del set! Y claro, yo no leí nada, entre los nervios, el murmullo de la sala, las tías que lloriqueaban y no paraban de hablar, las risitas de mis amigas, mucha gente, mucho ruido, yo solo pensaba firmemos de una vez… Y claro después…. ¡Chicas, ustedes lean!

¡Bueh, la cuestión es que estando ahí, con un suegro que había empezado en el ´60 en el canal decano de la ciudad, un marido que prácticamente se había criado en un importante canal Nacional, en el que comenzó a trabajar siendo tan joven al punto que era menor y tuvo que pedir un permiso especial, luego siguió muchos años aquí en la ciudad en el otro canal abierto, y un cuñado que ni bien pudo ingresó ¿Dónde? Sí, a trabajar en televisión. ¿Dónde iba a terminar yo? Obvio sentada frente a una cámara. ¿Hace cuánto? Ya se los dije, 22 años.

Y acá volvemos a la moda un segmento que en ese momento no tenía en nuestra ciudad tanta cobertura como en la actualidad, y el que pensamos le podría interesar al público; porque la nuestra desde siempre fue una ciudad con moda, una ciudad con diseño, con grandes diseñadores; algunos que dejaron la ciudad, como Leticia Carossella, Carlos Di Doménico y Susana Ortiz, con los que tuve la suerte de contar entre mis amigos y que me vistieron durante muchos años. Otro marplatense, Gabo Lage, que también hizo una importante carrera nacional e internacional. Otros que se quedaron aquí, cómo Adrián Caballero, Andrea Aguirre. Algunos que llegaron de Bs As para quedarse, como Inés de Mendiguren y muchísimos otros nombres que dejan huella en nuestra ciudad. Solo nombro a algunos, pero la lista es muy larga y todos son muy importantes. Como también lo son las grandes empresas dedicadas al diseño en tejido de punto, muchas de las cuales cuentan con 50, 60 años de historia. Todos estos actores, empresas, diseñadores y marcas que aportaron y aportan ingenio, voluntad, amor, creatividad, a un sector que es sin dudas una importantísima fuente de trabajo en la ciudad, que ha sufrido y sufre los avatares de Mar del Plata y el país, pero sigue a flote, gracias a la voluntad de los participantes y a organizaciones que tratan de nuclear, contener, organizar y acompañar como la CIMMAR, de la que también nos sentimos parte.

Y antes de continuar hago un paréntesis especial, ya que he hablado de los diseñadores, es de destacar y lo hago como agradecimiento a las marcas y diseñadores de todo el país que en estos 22 años me vistieron, pero tengo un recuerdo especial para dos amigos queridos: Jorge Ibáñez, que con su sencillez característica, cuando nos postularon para los Martín Fierro, me dijo ¡Te hago el vestido para la fiesta, así te da suerte! ¡Y así lo hizo y me dio suerte! Y Carlos Di Doménico que me hizo, entre muchos otros, el vestido de nuestro décimo aniversario; dos joyas de estos amigos que ya no están pero con los que pude compartir hermosos momentos, que tengo guardados en el guardarropas, pero sobre todo en el corazón.

Pero volviendo a nuestros 22 años, contábamos con equipamiento, personal (obvio) y con un proyecto. Así nos presentamos ante la RRPP del recién inaugurado Sheraton Mar del Plata Hotel, Cecilia De Pablo, a la que le interesó el proyecto; luego conocimos al primer gerente general Pedro Groschop, el cual, por supuesto y como todos los que le siguieron, se transformó en un amigo.

Fue así como comenzamos con nuestras emisiones en el canal de cable local, que estaba dirigido por nuestro amigo Mariano Suarez, que sigue hoy en el mismo puesto. En ese momento yo tenía una bebé de 5 meses que ahora es técnica en Periodismo y, tal vez en un mes, licenciada en Comunicación social y un hijito de flamantes 7 años que ahora es Diseñador Gráfico. Y si, somos un equipo, una PyME familiar, que se dedica a la comunicación a través de la moda, que en estos 22 años ha visto muchos cambios de estilos, de tendencias, ha viajado mucho y participado en muchiiiiiisimas semanas de moda en el país y el mundo, cosechando de cada lugar infinidad de amigos, tanto en el periodismo, como entre los diseñadores y las asociaciones de la industria textil.

Los amigos y los lugares conocidos son sin dudas uno de los más grandes regalos que nos han dejado estos 22 años, otro es la fidelidad del público y los reconocimientos como el Martín fierro o el Lobo de mar, entre otros; mimos al alma, que nos hacen seguir con el mismo entusiasmo del inicio tratando de conseguir el último desfile, la entrevista más importante, como cuando hablamos con diseñadores internacionales como Ágata Ruiz de la Prada, Custo Barcelona o incluso con Juan Manuel Santos cuando era presidente de Colombia al que, esquivando la custodia, pudimos entrevistar en un Colombiamoda; o la imagen más impactante para nuestro público, como las tomadas en Dubai y Abu Dhabi, en nuestro Glaciar Perito Moreno, frente al Árbol de Navidad del Rockefeller Center, en el Valle de la luna en San Juan o sobre el canal de Panamá, entre muchísimas otras.

Una fidelidad que ahora se extiende a todo el país gracias a distintas señales de cable y al mundo a través de nuestras redes, que en estos tiempos de pandemia y cuarentena nos han permitido comunicarnos y entrevistar a amigos de todas partes, primero para conocer la situación en distintos países respecto de la pandemia, pero sobre todo para saber la situación de esta industria que nos ocupa y preocupa, que contrariamente a lo que se podía creer, en vista de los últimos desfiles y producciones tanto nacionales como internacionales, muestra una increíble resiliencia y parece haber salido en muchos casos fortalecido. Porque claro, el mayor valor de un creador es su creatividad y a veces hace falta una situación límite para alcanzar su máxima expresión. ¡Bravo por la industria de la moda, que sigue a la altura!

Mónica Varela

Moda & Estilo

Lunes 21:30 h y repeticiones en Somos Mar del Plata, Cablevisión; Flow 525; TVO, Supercanal

www.modayestilo.tv / instagram @modayestilotv / twiter @ModayEstiloTV