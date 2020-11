"Victoria", la serie del marplatense Leonardo Damario gestada en plena cuarentena

Victoria es una serie de acción protagonizada por Cecilia Peckaitis, que se encarga de hacer justicia sobre hombres malos. Se trata de una producción gestada íntegramente en cuarentena, dirigida por el marplatense Leonardo Damario, con guión de Nora Mazzitelli (Tiempo final) y un largo elenco que incluye a Emilia Attias, Inés Estevez, Fabio Posca, Carlos Belloso, Natalie Pérez, Rafael Spregelburd y hasta Andrés Calamaro. Son ocho capítulos filmados en 6K.

Damario, nacido en Mar del Plata en 1985, tiene una gran trayectoria en largometrajes. Entre otras películas, dirigió Olympia en 2011, una película con varias actrices reconocidas del ambiente, como Mercedes Morán y Edda bustamente. Luego realizó Palmera, en 2013, y Bohemia, en 2014, dentro del circuito de cine independiente.

Al tiempo que casi todas las producciones cinematográficas están detenidas, el artista marplatense de 35 años afrontó junto a Peckaitis, su pareja, el desafío de realizar esta serie que se verá dentro de poco.

Ambos fueron entrevistados por El Marplatense para conocer un poco más sobre esta creación en plena cuarentena

- ¿Cómo es encarar un proyecto en plena cuarentena, desde la gestión de la idea, las trabas y la superación de las mismas?

- LD: El cine trabaja con el plano corto, entonces en una serie de genero de acción al estilo "Hitchcockneana" se puede construir desde el montaje. El cine demuestra que nada lo detiene y que la creatividad es la auténtica vacuna a las crisis. Buscamos salir del Zoom y que la serie sea una flor de loto que nace en el pantano actual que es el planeta en plena pandemia. Fue muy grato trabajar con "Ceci" las 24 horas en la casa con ella. Fue un ´planazo´ de cuarentena a lo Gena Rowlands Cassavettes. A veces Ruby, mi hija, pasaba por el cuarto y nos veía armando escenas. De hecho, hizo los doblajes para las secuencias animadas de la serie donde "Victoria" es niña. Entre "Ceci" y Ruby se dio una dinámica muy copada. Muchas fotos de comunicación y retratos nos lo hace ella con cámara profesional. Es una niña que ama la fotografía, el montaje, el cine. La cuarentena hizo que nuestros niños sean aun mas parte de nuestro mundo.

El trabajo de la serie se amplió cuando "Ceci" empezó a trabajar con la coach de actores Monica Bruni. Y cuando Gisela Asmundo, la productora artística, suerte de mi Andy Warhol personal, dio primera a la producción de Victoria. Gisela es una productora con mucho criterio artístico y muy buen ojo. Me siento muy alentado y cuidado por ella. "Gise" me dijo que en Ceci había encontrado a mi musa. Y así, de modo tan orgánico, fue como auspicio nuestra unión y se armó una triada fundamental que se refleja en Victoria.

"Es una serie hecha por mujeres donde los hombres acompañamos. Yo estoy filmando a mi esposa y cuidándola tanto en su actuación como en sus detalles cosméticos. Exponiendo sus fortalezas como actriz y símbolo sexual. Y Gisela esta capitaneando la producción que guiona Nora.

Las actuaciones fueron muy trabajadas, es mi proyecto más comprometido con la dirección de actores y que más disfruté. El desafío era desarrollar personajes atados de pies y manos. Y que la tensión crezca, que estén vivos. La cuarentena nos forzó a hacer un trabajo más artesanal y focalizado", destacó el cineasta que tiene una extensa trayectoria como director de videoclips de Andrés Calamaro, Babasónicos y Miranda.

- ¿Qué toque personal le ponés al género de acción en esta ocasión?

- LD: Es una acción cosmética. Siempre gustaron películas como Weekend de Goddard o el cine de Sidney Lumet y de Melville como Le Samorai.

Victoria tiene rasgos europeos, creo, combinados con una fantasía de genero al estilo series como La Mujer Maravilla, La Mujer Nuclear, Los Vengadores. Victoria es una combinación de Emma Peel con La Femme Nikita.

Victoria es una serie de acción con episodios autoconcluyentes, algo muy de las series comerciales de la cultura pop. Por eso aspiro a una serie de acción pop, cosmética, femenina. El guión de Nora Mazzitelli fue el faro para nosotros. El desafío fue filmar en cuarentena con todos los actores separados y mayor desafío fue hacer una serie de acción.

- ¿Con qué filmes lo relacionarías?

- Desde el cine quería conversar con películas como Diabolik, Kill Bill, o CQ de Roman Coppola. También hay mucho de Barbarella, "Ceci" es mi Jane Fonda y yo quiero ser su Roger Vadim. Parte del fuerte está en el montaje de Hernán Sidam, que le propuse un juego de cómic que aceptó y desarrolló doblando la apuesta en viñetas y dinamismo.

-¿Pensaste el personaje específicamente para Cecilia? ¿Lo trabajaron juntos?

- LD: La serie la escribí para ella. Es mi amor y quería darme el lujo de jugar a esos directores como te comenté estilo Vadim o Woody Allen con Mia Farrow o Peter Bogdanovich con Cybil. Y también creo que ella es parte del imaginario de la cultura de las mujeres más hermosas del país y todos estos metrajes son mi manera de retratarla en el tiempo. Es más lindo cuando filmas enamorado, ¿no?

- Cecilia, ¿Te encontraste a gusto con personificar a Victoria?

- CP: Qué más lindo que ser dirigida por tu amor. Leo tiene la fuerza y el empuje de un self made, lo admiro mucho. Seguir todo el proceso creativo, estar íntimamente involucrada en todo, acompañarlo a Leo que como director está en cada detalle, fue la mejor experiencia a nivel laboral y artístico que tuve. Estoy muy muy agradecida por esta experiencia.

- ¿Qué influencias tomaste para la interpretación?

- CP: Abordamos a Victoria desde varios lugares, uno, el más directo, es el que la linkea con las super heroínas de cómic al estilo Vixen, Aeon Flux, Jessica Jones o Tank Girl. También a heroínas del cine como Irma Vep, La Femme Nikita o el trío vengador de Death Proof, la película más feminista de Quentin Tarantino. Todo pensado desde una estética muy Damario.

Está todo el pasado de Victoria como modelo y los abusos que sufrió, hay mucho para investigar y pensar que pude usar para componer con respecto a ese tema, desde lo que salió a la luz con el caso Epstein, o el documental de la BBC sobre Elite Models e incluso lo que pasó con Karen Mulder que, siendo una de las modelos más conocidas, al querer denunciar a sus abusadores y los abusos a los que fue sometida, fue sistemáticamente censurada por la prensa y tratada de loca. Estuvo años sin trabajar.

- ¿Hay algo de Cecilia en la vida real plasmado en el personaje?

- CP: Los abusos hacia las mujeres ocurren en todos los ámbitos, los del mundo de la moda los conozco bien y los he sufrido. Siento que hay cosas que están cambiando gracias a que las mujeres nos hemos unido y generado conciencia, pero durante mucho tiempo a nadie le extrañaba que un director o fotógrafo quisiera "conocerte" para trabajar, en espacios que no eran laborales además, las mismas agencias lo promovían. Me ha pasado que un director de publicidad con el que trabajé mucho me empezó a invitar a cenar y me llamaba para charlar, cuando empecé a sentirme incómoda con la situación enseguida le aclaré que lo que me interesaba era trabajar, yo era muy chica, recién empezaba, no me llamó nunca más. De esas historias viví y escuché montones, muchas se ponen peor.

- No sólo en lo afectivo tienen química, también en el cine. ¿Cómo lo compaginan y cuáles son las ventajas de trabajar juntos conociéndose tan bien?

- CP: Si no te divertís trabajando con Leo creo que básicamente tenés un problema para pasarla bien, y al mismo tiempo es un director súper meticuloso, que sabe muy bien lo que quiere, lo que está buscando y te pide que lo acompañes en esa sintonía hasta que lo encuentra y ahí sí: "hecho". Es el director más relajado y a la vez despierto y seguro que conocí, creo que su ambiente natural es un set. Es mi amor, mi compañero, con quien deseo estar toda la vida. Trabajar y crear juntos, tener una familia. La dinámica es de amor total. Leo es el regalo más lindo de la vida. Siempre digo que encontré al último romántico.

- Además de Cecilia, trabaja un gran elenco y participa Andrés Calamaro. Contame un poco sobre la elección de los artistas, ¿cómo se adaptaron al trabajo y cómo es la relación con Andrés?

- LD: Los actores protagónicos masculinos acompañan la causa interpretando lo peor del patriarcado (todo) pero con un carisma incómodo. Pocos actores se animarían a roles como los que interpretó Fabio (Posca) o Rafa Spregelburd. Y otros pocos alcanzan el nivel de Carlos Belloso. Flor Torrente es una actriz dramática que está en un gran momento y Natalie Pérez, que se sumo por recomendación de mi amigo Andres (Calamaro) fue una actriz sorprendente de un nivel que pocas veces vi.

Con Inés Estevez ya queríamos trabajar desde hace tiempo y tiene un mano a mano con Fabio Posca en un capitulo muy fuerte. Fabio está en un pico creativo muy fuerte y en Victoria se lo ve abordando un rol completamente nuevo.

Andrés es un amigo y un referente a quien admiro y de quien tengo la suerte de que acompañé en todos los proyectos. Yo estoy agradecido de por vida a su confianza y amistad.

- Y por último... ¿Cuándo podremos disfrutar de esta serie?

- Ya se van a enterar.