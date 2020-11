Javier Calamaro: "Comencé varias nuevas vidas sin necesidad de dejarlo todo"

Javier Calamaro Massel es un artista, autor, compositor y cantante hermano de Andrés, que participó de bandas como El Corte, Frapeé y Los Guarros, el exitoso grupo que lideró durante casi diez años. En 1998 Javier inicia su carrera como solista. Dueño de una de las voces con más personalidad en la escena del rock nacional siempre afirmó que uno de los géneros musicales que más le gusta cantar, es el tango.

+ = Tu lado mas positivo

La perseverancia, en mi manera tan particular de encarar la vida: se me mete algo en la cabeza y no paro hasta lograrlo, por mas intrépido que suene.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo?

Mi vocación por la música estuvo desde que tengo memoria. Mi primer recuerdo es estar subiendo por el ascensor y componer mi primera melodía; todavía no sabia leer ni escribir.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual?

Me propuse varias metas a mediano plazo y todos los días trabajo para cumplirlas.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida?

Nunca pensé en dejar todo para comenzar una nueva vida... comencé varias

nuevas vidas sin necesidad de dejarlo todo.

N = ¿Nunca le dirías Si a que?

A ser policía, corrupto, cagador y a otras cosas por el estilo.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual?

Me conecto a través de la naturaleza, mirando un árbol, escuchando el ambiente natural. A veces también me relajo y entro como en un trance que resulta en inspiración.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que?

No espero volver en otra vida; no creo en esas cosas.