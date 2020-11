Boliches prevén trabajar "a un 30%" y la mayor parte "al aire libre"

La Provincia ya anunció la habilitación de la nocturnidad al aire libre, una noticia que fue bien recibida por referentes del sector en Mar del Plata, que ya venían trabajando en protocolos para explotar su actividad.

"Veníamos trabajando con esta expectativa y pensando que de alguna manera teníamos que desarrollar nuestra actividad. La idea es hacer el desarrollo en su mayor parte al aire libre. En Playa Grande tenemos habilitación de gastronomía y esperamos abrir las mesas de adentro para la hora de cenar, con distanciamiento social, pero adentro", explicó Juan Rodríguez, empresario de la nocturnidad, en diálogo con "Antes que sea tarde" por Radio Mitre Mar del Plata.

En este marco, detalló que en Playa Grande se prevé utilizar los corredores entre los límites del establecimiento y la arena, y los locales de la punta tendrán a su disposición una parte de la arena pública.

"Estamos hablando que de ninguna manera se va a poder trabajar a lo que estamos acostumbrados, pero al menos un 20-30% para poder dar trabajo", aseveró Rodríguez, quien agregó que no pueden permitirse "no tener temporada porque si no el invierno 2021 sería imposible de seguir".

"Está alineado lo de la parte externa y trabajar al aire libre es la premisa numero uno. Después trabajamos en un protocolo para burbujas de 10 personas, previamente reservados, y la gente no se acumule en los ingresos. Sería con un perfil de gastronomía, no podemos pensar en boliches como estamos acostumbrados. Burbujas y bailar en esos grupos, no intercambiar con otros", añadió el empresario sobre los protocolos.