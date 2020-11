Julio Aro, candidato al Nobel de la Paz: "Lo volveríamos a hacer un millón de veces más"

Por Marcelo Marcel

Tal como adelantó El Marplatense, Julio Aro fue oficializado como candidato al Premio Nobel de la Paz para la edición 2021 al ser aceptada la nominación que realizó el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta designación la comparte con Geoffrey Cardozo, el británico que reunió los cuerpos y se encargó de la construcción del cementerio ubicado en las islas en 1982.

Aro preside la fundación No me olvides, institución conformada en 2008 por madres de soldados caídos, veteranos y civiles, que busca mejorar la calidad de vida de las personas que padecen trastornos físicos o psíquicos originados en la vivencia de situaciones violentas, y la de sus grupos familiares.

El ex combatiente Julio Aro y el oficial inglés Geoffrey Cardoso, vienen realizando acciones en Malvinas. Entre ello, llevaron de regreso a las islas las 90 piedras que juntó el jefe de Cruz Roja en cada tumba identificada, como símbolo del peso que lograron sacarse los familiares.

El ex combatiente que se puso al hombro el proceso de identificación de los soldados caídos será nombrado junto a Geoffrey Cardozo, el británico que reunió los cuerpos y se encargó de la construcción del cementerio de Darwin.

La Universidad Nacional de Mar del Plata anunció que presentó para el Premio Nobel de la Paz a Julio Aro, el ex combatiente de Malvinas que impulsó el proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en Darwin.

El comité noruego del Nobel dio su aprobación a esta inscripción, hecho que fue confirmado a este medio por el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti.

En diálogo con El Marplatense, el ex combatiente mostró su felicidad por este nuevo paso en búsqueda de ser reconocido con un Premio Nobel aunque sin dejar de lado la necesidad de que se sepa que es en favor de una lucha de años en el reconocimiento de los soldados caídos en combate.

"Siento orgullo, estoy feliz y emocionado que son sigan teniendo en cuenta a nosotros por la labor que venimos haciendo. Es un honor que la Universidad Nacional de Mar del Plata con todo su prestigio, tanto en mi como en Geoffrey Cardozo, piensen en nosotros es algo increíble de describir. Estamos caminando en una nube todavía" manifestó emocionado.

Aro consideró que "lo que hicimos lo volveríamos a hacer un millón de veces más. Y creo que ese premio ya lo tenemos porque hemos podido identificar a 115 compañeros. Y eso algo nobel que nos trajo paz..."

El ex combatiente no personalizó la nominación sino que fue abarcativo en su expresión: "Acá no importa el nombre, ni que se llame Aro o Cardozo, importa la lucha que se lleva adelante. Otro de los placeres es que los veteranos, los medios, la gente, se vean representados como parte de este premio o nominación. Esta tarea, repito, la haríamos un millón de veces más, por esa madre o ese padre que agradece haber podido dar los pasos que dimos".

"Esta postulación nos da prestigio a la Fundación, a las madres que luchan todos los días y que creen en nosotros, a quienes difunden nuestras acciones, y que nos dan la fuerza para buscar a esos siete compañeros que faltan y nos abren más las puertas todavía", expresó luego.

Por último, Julio Aro agradeció a "mis compañeros que apuntan y sostienen, a las madres, a todos. Sin el apoyo de los medios, de la prensa, es difícil y en esto quiero destacar la ayuda que nos dan para utilizar este verbo maravilloso que nosotros llamamos malvinizar".