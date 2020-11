Coronavirus: quiénes son los famosos argentinos que se ofrecieron a darse la vacuna rusa

A principios de noviembre, Alberto Fernández anunció que el gobierno adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Las primeras 10 millones llegarían en diciembre, mientras que el resto en los primeros días de 2021. La noticia fue un alivio para aquellos que sueñan con retomar su vida normal. Sin embargo, en las redes hubo un grupo de personas que ya manifestaron que no se la darán, y hasta propusieron a varios famosos para que “den el ejemplo” y la prueben antes que los demás.

Una de las personas que estaba en esa lista es Jorge Rial, que lejos de sorprenderse, aceptó el desafío “para ayudar a los ignorantes”. “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”, disparó en su cuenta de Twitter.

Otra de las que ya se anotó para ser inyectada apenas se pueda es Florencia Peña, que le puso mucho humor a la noticia. “Yo me vacuno. Me recontra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable...”, fueron sus palabras.

Por último, se encuentra Diego Brancatelli, que también levantó la mano para ser uno de los primeros en recibir la vacuna. “Pero por supuesto. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”, expresó en Intratables.

La viceministra de Salud, Carla Vizzoti, viajó a Rusia para conocer las fases de producción y los pormenores del antídoto desarrollado en Moscú. Poco antes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se había reunido con funcionarios rusos, encuentro en el que se habría coordinado la visita de la funcionaria argentina a ese país.

“La ventaja que ofrece Rusia es que en todo el esquema teníamos la llegada de vacunas en diciembre pero en una cantidad muy pequeña, en cambio Rusia ofrece una cantidad mucho mayor y nosotros queremos vacunas cuanto antes”, explicó el ministro de Salud, Ginés González García, en declaraciones a Radio con Vos, tras el anuncio de compra de las 25 millones de dosis de Sputnik V.

Vacuna rusa: famosos sí, famosos no

Fernán Quirós se diferenció de la posición de Carla Vizzotti sobre una futura estrategia de vacunación contra el coronavirus. Después de que la secretaria de Acceso a la Salud planteara que si se la aplicaran los famosos tendería a “generar confianza” en la sociedad, el ministro de Salud porteño sostuvo en Verdad/Consecuencia: “Lo que más ayuda es mostrar la información de la fase 3 de los fabricantes”.

Manifestó que una vez que el país cuente con una vacuna contra el COVID-19 se debe aplicar a las personas con mayor riesgo de contagio, o que integran la población de riesgo. Dijo que las dosis deben ser “para las personas mayores de 60 años, con morbilidades, o trabajadores esenciales”.

Consideró que “no hay que confundir con el 'yo me la pondría o ‘el otro se la pondría’, porque buena parte de las personas que opinan no tienen indicación de ponérsela”. Sostuvo que “no hay que simplificar ni hacer un juego de palabras” sino “hablarle a la ciudadanía con claridad”.

Señaló que lo que más ayuda para generar confianza en la sociedad sobre una futura vacuna contra el COVID-19 es “mostrar transparentemente y de una manera técnica y correcta la información de la fase 3 de los fabricantes”.

Fuente: TN