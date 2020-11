Razona: "Viglione está en su domicilio sin tobillera electrónica"

El abogado defensor de las personas que fueron estafadas por Daniel Viglione pidió que el falso analista económico regrese a la cárcel, ya que por el momento cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria y está en su casa sin una tobillera electrónica.

"Viglione está en su domicilio particular. La está pasando muy bien, porque no tiene ni siquiera una tobillera electrónica, porque no se puede constatar si cumple su detención. Personal policial tiene que pasar todos los días a hacerle firmar un acta. La seguridad es poca y el desgaste de personal policial que tenga que dejar de lado sus tareas esenciales para hacer una especie de cuidador particular del cumplimiento de la prisión domiciliaria de Viglione. Es otro de los motivos por el que pedimos que se revoque el beneficio", explicó el abogado Julio Razona en diálogo con CNN Radio Argentina (FM 88.3).

En este marco, el abogado explicó que "están dadas las condiciones para que siga cumpliendo su condena en una unidad penal". Además de presentar buen estado de salud, entre las causas se explica que el detenido "permaneció prófugo por mucho tiempo".

En cuanto a detalles de la causa, Razona explicó que el monto de las estafas asciende a 4 millones de dólares. "Hicimos una investigación, había una parte de la ruta del dinero depositada en cuentas corrientes de María Larsen en Uruguay y un complejo hotelero. Pero son estafadores profesionales, no dejan nada a su nombre", agregó.

En este marco, contó además que pidieron a la Justicia que solicite la intervención de organismos estadounidenses, ya que los delincuentes se hacían pasar por la banca de ese país. Al tener respuesta negativa de la jueza local, "cuando quede firme la sentencia, vamos a pedir la intervención del Departamento de Estado de los Estados Unidos para seguir la ruta del dinero".