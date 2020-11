AC/DC dice que tiene suficiente material para otro disco

Cada vez falta menos para la salida de Power Up, el nuevo y esperado disco de AC/DC. Desde el 13 de noviembre, los fans van a poder disfrutar de las 12 nuevas canciones.

Brian Johnson contó en una entrevista con NME que el grupo tiene más canciones nuevas que llegarían más adelante. “La mayor parte de Power Up provino de ideas anteriores al disco Black Ice(2008), cuando Malcolm y Angus se juntaron durante cinco días para analizar las ideas”, explicó el cantante.

“Malcolm era meticuloso, anotaba todo y cuándo exactamente lo habían hecho; lo categorizaba. Hay más que suficiente para otro álbum, probablemente dos”, agregó el músico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AC/DC (@acdc) el 22 de Oct de 2020 a las 10:26 PDT

El bajista Cliff Williams también insinuó la posibilidad de más shows en vivo cuando la pandemia de coronavirus llegue a su fin. “Hicimos un par de semanas de ensayos a principios de este año y todo salió muy bien”, explicó. “Todos estaban dispuestos a tocar en shows, pero luego nos fuimos a casa y aparaeció la pandemia. Esperamos que una vez que esto termine, podamos salir y tocar otra vez".

También, Johnson explicó: "Malcolm fue intransigente con su ética. Si no era rock and roll, no le importaba. Nos dejó, pero todavía está ahí, en el estudio y en todo lo que hacía. Todos somos muy conscientes de eso. Cuando tu objetivo es rendir homenaje a Malcolm, realmente querés hacerlo bien y no decepcionar a nadie ".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angus Young (@angusyoungofficial) el 30 de Sep de 202 0 a las 8:43 PDT

A principios de octubre se conoció el primer adelanto de Power Up, “Shot in the Dark”. El tema se mantiene fiel al característico poder de AC/DC. Este trabajo, el número 17 de la banda forma en Australia, marca el regreso del frontman Brian Johnson. El grupo prescindió de sus servicios -después de 35 años- por un problema en sus oídos que le impedía cantar cuando promediaba la gira promocional de Rock or Bust, en 2016.

Fue reemplazado por Axl Rose para cumplir con los compromisos asumidos, pero nunca se terminó de alejar. Durante los últimos cuatro años trabajó de manera incansable en su recuperación y consiguió dar con médico que le desarrolló un audífono especial que minimiza los riesgos de daños.

También regresaron Phil Rudd a la batería, tras ser echado en 2015 por sus problemas con la justicia, y del bajista Williams, quien había anunciado su retiro de la música al concluir el último tour.

El álbum fue grabado entre mediados de 2018 y principios de 2019 en los Warehouse Studios de Vancouver, el lugar que eligieron como base de operaciones durante las últimas dos décadas. “Así como Back in Black fue un tributo a Bon Scott, Power Up es un tributo a Malcolm”, le dijo Angus Young a la revista Rolling Stone en una entrevista publicada horas antes del lanzamiento. La muerte de Malcolm Young, en noviembre de 2017, tras casi una década alejado de los escenarios por una enfermedad degenerativa, fue el punto de partida de este nuevo trabajo.

En una entrevista, el ingeniero Mike Fraser describió el proceso de trabajo: "Angus entró al estudio con una valija llena de demos que habían hecho. Y él y Brendan O’Brien (productor del disco) examinaban todas las ideas y decían: 'Esa canción es realmente buena, pongamos ese riff aquí ".

Fuente: TN/La Viola