Adrián Barilari: "Si realmente hay otra vida espero volver haciendo lo mismo"

El músico y cantante Adrián Eduardo Barilari siempre estuvo vinculado a los sonidos, ya que su tío tocaba el bandoneón en agrupaciones tangueras. Durante su Servicio Militar Obligatorio, quedó seleccionado como vocalista en una banda de reclutas llamada Siddartha. Más tarde formó Topos Urbanos y Rompecabezas, pero luego del alejamiento de Saúl Blanch de Rata Blanca, fue convencido de integrarse a esta mítica banda metálica de los 90'.

+ = Tu lado mas positivo / Creer que todo va a suceder.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Desde los 14 años cuando quise empezar a componer entendí que esto era lo que quería.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Siempre hacia adelante, mis ojos ven hacia adelante, mi nariz, mi boca etc.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Quizá inconscientemente alguna vez quise mandar todo a la mierda, pero eso duro solo horas... tengo que vivir esta vida primero.

N = ¿Nunca le dirías Si a que? / A las armas. Al poder. Al dolor...

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Es un poco difícil conectarse, pero lo he intentado alguna vez y he tenido algunas respuestas sorprendentes.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que? / Si realmente hay otra vida espero volver haciendo lo mismo que en esta, pero mejor.