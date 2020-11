El Teatro Colón se suma a la Semana del Orgullo

En el marco de la Semana del Orgullo BA, este miércoles 18 de noviembre, a las 21, María Castillo de Lima, soprano transexual, interpretará en el Teatro Colón un concierto lírico junto al pianista César Tello.

Se podrá seguir a través de la página www.teatrocolon.org.ar, las redes sociales del primer coliseo (en Facebook, Instagram y YouTube) y la plataforma Vivamos Cultura, del Gobierno de la Ciudad. La soprano interpretará una obra musical de cámara para canto y piano compuesta durante los meses de confinamiento.

Organizada por la subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la Semana del Orgullo BA se realiza hasta el domingo 22 de noviembre y “propone reflejar el compromiso permanente de la Ciudad de Buenos Aires con la promoción de los derechos del colectivo LGBTIQ+”.

Entre otras composiciones, la dupla presentará Branca Margarida, poema de Eunice De Lima, y El vapor de la Carrera, de Adriana Lucchesi.

Argentina por opción, Castillo de Lima nació en San Pablo, Brasil, como Felipe hace 35 años. Es la primera artista transgénero en pisar el escenario del Colón, una de las salas líricas más importantes del mundo.

María Castillo de Lima nació en Brasil.

Ingresó por concurso de tenores en 2010 y, tras una transición que inició en 2011, debutó en 2014 en el rol de "mamma" de Madame Butterfly. Elogiada por el público, su carrera no paró de crecer.

Como pianista, compuso tres óperas, centenares de canciones, obras de cámara y sinfonías.

Al comienzo, el Colón fue reacio a concederle el lugar de soprano en el Coro Estable, pero luego terminó rindiéndose a sus pies.

Su vida es fuente de inspiración para la comunidad transgénero. La consideran un ícono de sus luchas por la igualdad de derechos.

"Soy un cuerpo con dos voces", dice María entre risas.

Y cuenta que hay otro tenor del Colón ha hecho la transición después de ella, "pero no logró cambiar de registro y sigue siendo tenor".

Luego, avanza: "Yo hice los dos cambios. Uno más profundo y absoluto que fue reeducar y reelaborar todo mi trabajo vocal para que tenga que ver con el género con el que me autopercibí", explica con orgullo.

"Plácido Domingo ha grabado dúos haciendo de barítono y de tenor; Grace Bumbri, de soprano y mezzo; pero una persona que haga de tenor y soprano hasta ahora no se ha visto", afirma.

Un personaje de creación propia, María Vkallasova, fue un puente hacia su nueva identidad.

"Cantaba como mujer y, en un momento, me arrancaba las ropas en escena, quedaba como varón y seguía como tenor", recuerda sobre aquellas presentaciones en un teatro alternativo de Buenos Aires.

Tras dar el paso definitivo, dejó de cantar en público como tenor para evitar ser tomada por travesti.

Hija de un albañil argentino y de una cocinera brasileña que cantaba en la Iglesia evangelista, María tuvo una infancia humilde pero llena de música.

Llegó con su familia a la Argentina a los siete años de edad. Se instalaron en un terreno fiscal en La Plata.

"Mi papá armó un rancho, no me da vergüenza contarlo, me da orgullo porque habiendo tenido esa infancia tan limitada siempre fui muy feliz. Trato de honrar el esfuerzo", señala.

Autodidacta, aprendió música con un libro que tomó prestado de una biblioteca popular.

