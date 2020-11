La UCR le respondió a la construcción: “No hay demoras y tenemos muchas dudas con el Plan de Reactivación”

Por Carlos Walker

El Foro Sectorial de la Construcción (FSC), integrado por 11 entidades que nuclean la cadena de valor de la Industria de la Construcción en Mar del Plata, se encuentra propiciando y acompañando medidas urgentes que permitan reactivar el sector y contribuir a la recuperación de la economía en el distrito de General Pueyrredon.

En referencia a este tema y con la intención de mejorar la actividad y generar oportunidades para los inversores, desde el Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata respaldaron el Plan de Reactivación para la Industria de la Construcción, el cual tiene como objetivo "promover puestos de trabajo y recuperar índices de metros construidos". Se trata de una iniciativa impulsada por el intendente Guillermo Montenegro.

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre, el Ejecutivo local elevó a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza con el Plan de Reactivación para la Industria de la Construcción.

“En el contexto de un año tan particular, por la pandemia, y con el índice de 26% de desocupación, entendemos necesario promover todas las herramientas posibles para generar más trabajo, y este proyecto tiene esa intención central”, sostuvo el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge Luis González.

Presentamos el Plan de Reactivación de la Construcción con el que apuntamos a que se generen más puestos de trabajo. Seguimos trabajando para reactivar la economía de nuestra ciudad. pic.twitter.com/LClcB5iuip — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 13, 2020

Esta semana, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX le reclamó al Concejo Deliberante que le dé "tratamiento urgente" al Plan de Reactivación para la Industria de la construcción en el distrito de General Pueyrredon. Aseguran que “es la mejor herramienta posible para generar en poco tiempo empleo de calidad y en cantidad”.

Destacaron que “todo lo expuesto requiere que desde el Cuerpo Deliberativo se le dé tratamiento urgente al Proyecto elevado por el Ejecutivo local, ya que es éste, sin dudas, uno de los más importantes de este año legislativo. Los principales grupos empresarios, con capacidad de invertir en las obras que pueden colaborar con la recuperación económica, están obviamente al tanto de las propuestas a tratar”.

“Esto hace que algunas inversiones que ya podrían estar en marcha, se estén dilatando a la espera de una definición. Es decir que la demora en definir el rumbo, favorable o no, de estos estímulos temporarios, termina actuando como una traba a la potencial reactivación”, añadieron.

Por su parte, la concejal de la UCR y presidenta de la comisión de Obras del Concejo Deliberante, Marianela Romero, descartó este miércoles que existan “demoras” en el cuerpo legislativo en el marco del tratamiento del expediente del Plan de Reactivación para la Industria de la construcción.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, la edil oficialista afirmó que “no existen demoras en el tratamiento de esta iniciativa. Es un expediente extenso. Es un proyecto que lleva un análisis muy profundo. No podemos trabajarlo de un día para otro, dando respuestas inmediatas y con urgencia, cuando no se ha realizado el análisis correspondiente”.

“He recibido mensajes del sector de construcción. Ellos siempre saben que las puertas de mi despacho están abiertas, y también está la Comisión dispuesta a conversar. Es un expediente que es necesario que se trabaje a conciencia”.

“Estamos trabajando y mirando el expediente, para avanzar con las mejores propuestas, y realizar, si es necesario, algún tipo de modificación. Queremos trabajar el expediente el tiempo que sea necesario”, destacó Romero.

Y remarcó: “No me siento presionada por ningún sector. Queremos brindarles soluciones a los vecinos. Si logramos trabajar con el texto y lograr los acuerdos necesarios, se podrá avanzar con este expediente antes que termine este año”.

“Hay muchos expedientes con importancia y relevancia. Todos son estudiados por los concejales para legislar con seriedad”, añadió la edil.

Para finalizar, Romero manifestó que “no hubo un análisis previo antes que se presentara el proyecto” en el Concejo Deliberante. “Es un texto que genera muchos cambios. Tenemos que analizarlo con mucha responsabilidad. Son muchas las dudas que tengo sobre este proyecto. Son cuestiones que estamos analizando y trabajando”, sentenció.