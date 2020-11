Empieza el Festival de Mar del Plata, gratis y on line: todo para ver

No hay mal que por bien no venga. La mala noticia es que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuya 35ta edición empieza este sábado 21, tendrá una versión reducida por la pandemia. La buena es que será totalmente virtual y gratuita, por lo que desde cualquier lugar del país podrá accederse a los más de cien largometrajes y cortos que se proyectarán hasta el domingo 29 de noviembre.

Esta edición estará dedicada a Fernando Pino Solanas, emblema del cine político, que murió el pasado 6 de noviembre en París. La película de apertura será versión restaurada de la primera parte de La hora de los hornos, el celebrado documental realizado por Solanas y Octavio Getino en 1968. Además, podrán verse algunos de sus trabajos emblemáticos, como Tangos, el exilio de Gardel (1985), Sur (1988) y El viaje (1992).

Habrá alrededor de setenta largometrajes, y todas las proyecciones podrán seguirse a través de la plataforma instalada en el sitio oficial del Festival. El acceso del público a todas las secciones, tanto las competencias oficiales como las paralelas, será gratuito.

"La hora de los hornos" será la película de apertura, en homenaje a Pino Solanas.

La única restricción es que las películas estarán disponibles durante 72 horas para ser vistas y que hay que reservar “la butaca virtual” porque la capacidad es limitada.

Como todos los años, habrá siete competencias oficiales: Competencia Internacional, Latinoamericana, Argentina, Latinoamericana de Cortometrajes, Argentina de Cortometrajes, Estados Alterados y En Tránsito (Work in Progress).

Competencia internacional

En la Competencia Internacional se verán:

Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera (Argentina); Las Mil y Una, de Clarisa Navas (Argentina, Alemania); Nosotros nunca moriremos, de Eduardo Crespo (Argentina); Shiva Baby, de Emma Seligman (EE.UU., Canadá); Isabella, de Matías Piñeiro (Argentina).

Completan la lista: El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco (España, Suiza); Seize printemps, de Suzanne Lindon (Francia); Moving on, de Yoon Dan-bi (Corea del Sur); Red Post on Escher Street, de Sion Sono (Japón); Sophie Jones, de Jessie Barr (EE.UU.).

Festival de Mar del Plata: Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera.

Competencia Latinoamericana

En la Competencia Latinoamericana figuran:

Panquiaco, de Ana Elena Tejera (Panamá); Mascarados, de Marcela Borela y Henrique Borela (Brasil); Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria (Argentina, Colombia); Fauna, de Nicolás Pereda (México, Canadá); La escuela del bosque, de Gonzalo Castro (Argentina).

También Al morir la matinée, de Maximiliano Contenti (Uruguay); Piola, de Luis Alejandro Pérez (Chile); Los conductos, de Camilo Restrepo (Francia, Colombia, Brasil); Chico ventana también quisiera tener un submarino, de Alex Piperno (Argentina, Brasil, Países Bajos, Filipinas) y Selva trágica, de Yulene Olaizola (México, Francia, Colombia).

Festival de Mar del Plata: Selva trágica, de Yulene Olaizola.

Competencia Argentina

La Competencia Argentina está integrada por:

El tiempo perdido, de María Álvarez; Esquirlas, de Natalia Garayalde; Un crimen común, de Francisco Márquez; 1982, de Lucas Gallo; Un cuerpo estalló en mil pedazos, de Martín Sappia.

Completan Mamá, mamá, mamá, de Sol Berruezo Pichon-Rivière; Las ranas, de Edgardo Castro; Las motitos, de Inés María Barrionuevo y María Gabriela Vidal; La sangre en el ojo, de Toia Bonino; e Historia de lo oculto, de Cristian Ponce.

Festival de Mar del Plata: Un crimen común, de Francisco Márquez.

Fuera de competencia

Habrá una selección Oficial fuera de competencia, donde se verán: Inmortal, de Fernando Spiner (Argentina); Retiros (in) voluntarios, de Sandra Gugliotta (Argentina); El país de las últimas cosas, de Alejandro Chomski (Argentina, República Dominicana); Las siamesas, de Paula Hernández (Argentina).

También se verán En la frontera, de José Campusano (Argentina); Vicenta, de Darío Doria (Argentina) y Edición ilimitada, Edgardo Cozarinsky, Santiago Loza, Virginia Cosin y Romina Paula (Argentina).

En Estados Alterados, fuera de competencia figuran: Poilean, de Claudio Caldini (Argentina); Poussières, de Fabrice Aragno (Suiza); Bajo los tilos, de Flavia de la Fuente (Argentina).

Festival de Mar del Plata: The Exit of the Trains, de Radu Jude y Adrián Cioflanca.

En la sección Autores se verán tres títulos de cineastas que animan la cinefilia mundial: Atarrabi et Mikelats de Eugène Green (Bélgica-Francia), The Last City de Heinz Emigholz (Alemania), y The Woman Who Ran de Hong Sang-soo (Corea del Sur).

En Hora Cero, que en la normalidad del Festival se desarrolla en las trasnoches del cine Ambassador, se proyectarán Teddy, de Ludovic Boukherma y Zoran Boukherma (Francia), Come True, de Anthony Scott Burns (Canadá); y Méandre de Mathieu Turi (Francia).

Para los más chicos

Mar de chicas y chicos está dedicada a los espectadores más pequeños del Festival: se trata de películas infantiles de todo el mundo para disfrutar en familia. Son El árbol ya fue plantado, Irene Blei (Argentina); Bosquecito, de Paulina Muratore (Argentina); The Chronicles of Rebecca, de Yukiyo Teramoto (Japón); Leaf, de Aliona Baranova (Belarús, República Checa) y Boriya, de Min Sung Ah (Corea del Sur, Francia).

Homenajes

Habrá tres retrospectivas: serán en homenaje a Pino Solanas, María Luisa Bemberg y Rosario Bléfari. En Trayectorias, también se rendirá tributo a las carreras de Norma Aleandro, Edgardo Cozarinsky y Manuel Antín, que además recibirán el premio honorífico a la trayectoria.

Edgardo Cozarinsky recibirá el premio a la Trayectoria en el Festival de Mar del Plata. Foto dpa

El reconocimiento a Aleandro se hará con la proyección del documental El vuelo de la mariposa, con testimonios de varias figuras que trabajaron con ella y una recorrida por su obra. De Cozarinsky se proyectarán el documental Médium y Edición ilimitada, codirigida por Virginia Cosin, Romina Paula y Santiago Loza.

En cuanto a Antín, habrá una proyección de una de sus películas más destacadas, La cifra impar, y el documental Cortázar & Antín: Cartas iluminadas, de Cinthia V. Rajschmir.

Los tributos se completan con el aniversario de Historias breves, al cumplirse 25 años de la primera edición de las compilaciones de cortometrajes realizados por estudiantes de cine. Habrá charlas con nueve de los directores del primer Historias breves, de 1995: Bruno Stagnaro, Sandra Gugliotta, Daniel Burman, Adrián Caetano, Jorge Gaggero, Pablo Ramos, Andrés Tambornino, Lucrecia Martel y Ulises Rosell.

Charlas con maestros

Habrá charlas de manera virtual con seis directores invitados. Sobresale la presencia del estadounidense Walter Hill, responsable de clásicos como Calles de fuego, The Warriors o 48 horas, que repasará su carrera, desde sus comienzos a mediados de los años 70 hasta la actualidad, su pasión por el western, Borges y el film noir.

Festival de Mar de Plata: Albert Serra, en una de las Charlas con Maestros.

Los demás nombres no le van en zaga se trata de la portuguesa Rita Azevedo Gomes, el catalán Albert Serra, el venezolano Andrés Duque, la estadounidense Miranda July y el italiano Roberto Minervini, que además será uno de los jurados de la competencia internacional.

Habrá muchas actividades más. El listado completo de películas y actividades se encuentra en mardelplatafilmfest.com

Cómo ver las películas

La programación incluye siete competencias oficiales, seis charlas con maestras y maestros del cine, entrevistas a los directores, homenajes, proyecciones especiales y mucho más. Para acceder a las películas y las charlas, hay que seguir estos pasos:

1.- Acceder a la web del Festival www.mardelplatafilmfest.com.

2.- Cliquear en Programación y seleccionar la película.

3.- Si es la primera vez, se deberá crear un usuario. A través de un email, el sistema solicitará la confirmación de la cuenta.

4.- Ejecutar el video de la película seleccionada. Las películas de las distintas competencias estarán habilitadas por 72 horas desde el momento de su estreno. Cada ticket permite solo un visionado.

