Murió Diego Armando Maradona: de Calamaro a Rodrigo, las canciones dedicadas a su magia

Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, murió a los 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoira en su casa de la localidad de Tigre. Maradona, ganador del Mundial’86 con la selección argentina, fue ingresado de urgencia hace tres semanas en una clínica de la ciudad de La Plata, por un problema relacionado con el bypass gástrico al que se sometió en 2005, y murió este miércoles.

Un símbolo, un embajador del fútbol argentino en el mundo. A lo largo de los años, distintos músicos lo homenajearon con canciones, cargadas de admiración y emoción. Recordamos algunas de ellas.

“Maradona” - Andrés Calamaro

“Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota cualquiera, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero”.

“La mano de Dios” - Rodrigo

“De cebollita soñaba con jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar”.

“Capitán Pelusa” - Los Cafres

“Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, tu gente no se cuestiona no se resiente, te espera con un grito caliente”.

“¿Qué es Dios?” - Las Pastillas del Abuelo

“Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro”.

“Maradó” - Los Piojos

“Cae las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica, y el Papa dando vueltas no se explica, muerde la lengua de Joao Havelange, Maradó, Maradó...”.

“Para siempre” - Ratones Paranoicos

“Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad, es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad”.

“Santa Maradona” - Mano Negra

“Santa Maradona reza por mí, la copa del mundo ha terminado”.

“La vida tómbola” - Manu Chao

“Si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien”.

Fuente: TN/La Viola