Festival de Mar del Plata: Roberto Minervini y directores independientes participarán este sábado

El italiano Roberto Minervini, directores independientes argentinos y una charla sobre cine inmersivo serán parte de las actividades paralelas de este sábado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Director, productor y fotógrafo italiano, residente en los Estados Unidos, Minervini hablará a las 20 sobre su filmografía y la relación con los márgenes estadounidenses.

Minervini ganó el premio Astor de Plata a la dirección y actuación en 2018 con su filme "What You Gonna Do When the World's On Fire?".

En otra actividad, Lisandro Alonso, Ana Katz, Diego Lerman, Celina Murga y Pablo Giorgelli dialogarán a las 17 sobre los cambios sucedidos en la industria y cómo se puede realizar cine de forma independiente en Argentina.

En tanto que a las 16 habrá una charla sobre cine inmersivo con Bruna Berford y Nahomi Maki.

Todas las actividades paralelas del festival se pueden seguir por su canal de YouTube y su página de Facebook.

Fuente: Télam