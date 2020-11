Gambito de dama: ¿Judit Polgar es la ajedrecista que inspiró la serie?

Gambito de dama, la serie éxito de Netflix que recrea la vida de la ajedrecista Beth Harmon tiene mucho que ver –aunque no todo– con la vida de la húngara Judit Polgar. Su historia como la tercera entre tres hermanas ajedrecistas –Susan y Sofía– la llevó a lo más alto del deporte, que hasta entonces era cosa de hombres.

Nació en Budapest en 1976. Hija de licenciados en psicopedagogía, desde niñas las tres hermanas se dedicaron a este deporte que es solo para mentes brillantes. ¿La particularidad? No fueron a la escuela, sino que se educaron en su casa con las partidas de ajedrez como principal fuente de entrenamiento mental.

Cuando tenía solo 12 años ganó la medalla de oro en la Olimpiadas representando a Hungría y en equipo con sus hermanas. Fue su más importante y la última participación que hizo en un torneo exclusivamente femenino. Después participó de torneos grandes, para ambos sexos. Fue la primera en lucirse en las grandes ligas, después de dos precursoras en la materia, como Vera Menchik y Sonja Graf.

„In fact, there is one — real — woman whom Beth Harmon resembles, and not just because they both have auburn hair. That is Judit Polgar.”https://t.co/mSMKofB5K9#TheQueensGambit #ChessConnectsUs #AnyaTaylorJoy

— Judit Polgar (@GMJuditPolgar) November 16, 2020