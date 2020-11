Arianna Degoas: "Nací artista por la familia que tengo"

Arianna Degoas es la hija cantante del recordado Norbert, el carismático publicista de los avisos que hicieron historia en el mundo. Su impronta y ductilidad para cantar, donde y cuando sea, la llevó a ser telonera de Christian Castro en Mar del Plata, participar de programa Chicas Guapas y girar por Argentina como corista de las Bandana.

Mientras suena el corte Voy x Ti y avanza en su proyecto musical Arde, también se suma a la idea de generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado más positivo es que todo lo que encaro lo hago con mucha energía y pasión.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Creo que nací artista por la familia que tengo, pero a los 6 años me convertí en actriz, ya rondaba por el escenario. A los 11 me empecé a sentir cantante por que ya trabajaba con la voz. Pero creo que, si bien escribo canciones desde los 15, me empecé a sentir compositora hace un año.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Iremos hacia donde el contexto nos permita. Y hablo en plural porque creo que de todos depende el futuro. Pero personalmente voy a seguir escribiendo y produciendo canciones. Compartir con otros artistas, grabar mucho y viajar con la música.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Muchas veces. De hecho, volví a empezar varias veces al mudarme de país. Pero lo que nunca dejaría es el arte. Me nutre. Sin arte no vivo.

N = ¿Nunca le dirías Si a que? / Nunca diría Sí a la mentira. Incluso en mi arte tengo que sentir verdad en lo que canto, sino no lo hago.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Soy bastante espiritual y hasta esotérica. Me llamo Arianna porque soy de Aries, así que los astros son siempre motivo de análisis. Creo que es importante conectarse con la intuición. Trato de darle bola, es la inteligencia más plena.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que? / Creo en las vidas pasadas y las futuras. Como un ciclo que se renueva. Me gustaría volar, así que volvería como mariposa. Pero sería una vida muy corta. Creo que prefiero volver a nacer siendo cantante. Cuando canto siento que vuelo, es una conexión total entre la tierra y el cielo.