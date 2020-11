Estrategias de marketing digital que te ayudarán en el 2021

Que el 2020 ha sido un año difícil de sobrellevar tanto a nivel personal como profesional para muchos no es ninguna novedad, pero solo estamos a muy pocas semanas de que este año concluya y nuevas tendencias en cuanto al marketing digital nos marcan un nuevo rumbo a seguir para que nuestros negocios puedan crecer y prosperar.

Las marcas y empresas comienzan a tomar posiciones para ya no solamente no llegar a perder la conexión con su público, sino estrechar todavía más esos lazos a medida que buscan ampliar su número de clientes. Unos consumidores que bien podríamos empezar a denominar “seguidores”, que no dudan en depositar unas grandes expectativas sobre sus marcas de referencia, a medida que estas les brindan un refuerzo sobre su propia imagen y sus valores.

Ahora nos vamos a centrar en mejorar nuestras ventas y crear una mejor visibilidad para nuestro producto. Así pues, a continuación, te hablamos sobre las tendencias más determinantes que pueden definir el comportamiento del marketing digital durante el desarrollo del próximo año.

Redes Sociales: las redes sociales siempre han sido un instrumento muy útil para el marketing digital, es por ello que se ha incrementado mucho el uso de las redes existentes y han surgido otras nuevas que intentan generar contenido llamativo y atrapante para sus seguidores, si aprendes a utilizarlas correctamente y transmitís a tus clientes lo que ellos están buscando seran uno de los mejores recursos para captar la atención y hacer de tus seguidores clientes cautivos que esperarán con ansias tus novedades.

E-Commerce : el confinamiento no ha llevado a comprar online, este ha sido un recurso que ha mantenido a muchas marcas y negocios a flote. Los negocios que no tienen presencia en la red difícilmente han podido sobrevivir al cierre de las tiendas físicas y se prevé que para el 2021 el porcentaje de las compras aumente significativamente a través del comercio electrónico. Para muchas empresas, el prestar atención a su existencia en internet será de vital importancia para perdurar.

Fusiones: Las alianzas estratégicas con nuevos socios o con marcas competidoras que ayuden a ofrecer un valor añadido o reforzar los valores de tu propia marca, continuarán posicionándose como una de las mejores estrategias de éxito para el 2021."La fusión representa el arte de reunir nuevas asociaciones empresariales, conocimiento de los clientes y plataformas digitales" con el fin de "crear ecosistemas que aborden las necesidades humanas de manera más holística".

Contenidos: Durante el 2020 las personas han consumido mucho más contenido que en años anteriores y se espera que la tendencia aumente para el próximo año. Pero no hablamos de la búsqueda de contenido tradicional,por lo que será adecuado crear contenido que se ajuste a este tipo de solicitudes de búsqueda. Par el 2021, será adecuado que inviertas en la producción de buen contenido de calidad como uno de los recursos más fuertes para tu negocio.

Confianza: La confianza cuesta una vida conseguirla, pero para que desaparezca solo hace falta un segundo. Una máxima que se cumple en el terreno empresarial, y cuyos riesgos se acrecientan como consecuencia de las altas exigencias de los consumidores actuales, así como de la creciente exposición a la que se encuentran sometidas actualmente las principales marcas. Pagarán un precio muy alto el traicionar esos valores que dicen defender, ya sea llevando a cabo medidas contrarias a esos mismos principios como traicionándolos de manera falsa. Extremos en los que las marcas pueden llegar a caer tanto a través de campañas como de productos o de un simple y desafortunado tuit.

Talento: Impulsar el talento para la creación de contenidos/productos de relevancia que contribuyan a posicionar a la marca al frente de su respectivo sector, se posiciona de igual modo entre las principales tendencias que regirán las estrategias de marketing de 2021. Pues sin innovación e inventiva, cualidades que únicamente el talento humano puede generar, el valor diferenciador de las marcas es claro que desaparecería. Siendo la digitalización de algunos servicios un avance que puede ayudar a potenciar dichas aptitudes.

Hacerte Viral :El marketing viral es un recurso que muchas empresas buscan, pero lograrlo es un proceso complicado. Con plataformas emergentes como TikTok, esta alternativa se proyecta como una posibilidad fuerte para las ventas, aunque no podemos dejar atrás las plataformas de siempre como Twitter y Facebook, empleando los hashtags correctos y abordando las tendencias vinculadas a tu contenido para que destaque.

Frente a las interferencias e interrupciones que, como hemos visto, una crisis como la actual del coronavirus ha sido capaz de provocar en la operatividad de muchas compañías y dentro de su cadena de suministros, la simplicidad de los modelos empresariales se presenta como una necesidad operativa que contribuya a agilizar la operatividad de las compañías. Será importante tener en cuenta los consejos antes mencionados como claves para poder perdurar. Dicho de otra manera, existe la necesidad de poner fin a los enrevesados organigramas empresariales, y apostar por estructuras más dinámicas que, con ayuda de la tecnología, permitan la rápida toma de decisiones llegada la hora de ajustarse a las nuevas demandas de los clientes y de los nuevos tiempos que nos toca vivir.

