Julio Iglesias recordó a Maradona y confesó por qué está “escondido” y “sobreviviendo”

Mucho se habló, tres meses atrás, de Julio Iglesias y los rumores que alertaban sobre su frágil estado de salud, que el cantante salió a desmentir inmediatamente, tendiendo un manto de tranquilidad sobre el tema.

En tanto, este jueves 26 de noviembre, se estrenó la versión del tema Bohemio, de Andrés Calamaro, a la que la leyenda española de la canción sumó su voz, en una especie de devolución de gentilezas, por la colaboración de El Salmón en su disco México & amigos, publicado en 2017.

Pero poco y nada se sabía del paradero del artista, que tenía programado un 2020 de celebración de sus 50 años en el mundo de la música, a lo largo de los cuales se convirtió en el artista latino con más discos vendidos en la historia. Planes, claro, que la pandemia de coronavirus trituró irremediablemente.

A los 77 años, Julio Iglesias confiesa estar aburrido y con ganas de ser creativo.

Sin embargo, Iglesias, de 77 años, reconoció esta semana que no ve la hora de recuperar su dinámica de trabajo, en el marco de una entrevista radial con el periodista español Carlos Herrera, durante la cual además recordó a Diego Armando Maradona.

"Conocí a Maradona en el Camp Nou de Barcelona y cantamos Caminito Diego, Plácido Domingo y yo", recordó el cantante, que agregó: "Ha sido una buena persona, pero ha tenido una vida complicada en algunos momentos".

Y a modo de conclusión, Iglesias trazó una línea directa entre la cualidad de deportista de Diego y su calidad de persona: "No se puede ser campeón si no eres campeón del alma. Y Maradona tenía la virtud de ser campeón del alma. Hizo que el fútbol fuese diferente. He estado varias veces con él en Argentina y siempre me ha caído muy bien. Un campeón sólo tiene un alma de campeón".

Fotos personales que trascendieron en agosto de este año despertaron dudas acerca del estado de salud del cantante.

A lo largo de la charla, el artista hizo foco también en el modo en que pasa los días de aislamiento, y dio un panorama bastante sombrío. "Estoy sobreviviendo -señaló, con una cuota de dramatismo-. Mi vida es muy aburrida y no tengo ganas de ser creativo·.

Para Iglesias, concertar su deseo de salir nuevamente a la ruta es una especie de utopía- "Tengo ganas de volver a trabajar, pero me parece imposible en estos momentos porque no sabemos cómo la gente va a poder volver a los conciertos. El tema de la vacuna es complicado. Hay muchas cosas que están pasando en estos meses que nos complican bastante la libertad", explicó.

Y fue contundente en cuanto a las medidas personales de protección que tomó en esta extraña etapa de la historia de la humanidad. "Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo, me tengo que cuidar y esto rodeado de las personas más de confianza para cuidarme. Vivo un poco con una vida complicada porque tengo pánico al covid-19", admitió.

De paso, Julio Iglesias disparó un mensaje para los más jóvenes y los llamó a la reflexión. "Me enoja un poco el poco compromiso que tiene la gente joven con sus padres y sus abuelos. La generosidad no es decir 'te quiero', es cuidarte y saber que puedes matarles", apuntó el artista.

Y reveló sus inquietudes, de cara al futuro, y una sensación que lleva a flor de piel. "Leo y me preocupo mucho sobre la situación que vivimos. He hablado con expertos y me cuentan cosas interesantes como que tenemos que esperar, tener la boca cerrada para no contagiarnos y mantener la distancia de seguridad siempre. El escenario es donde yo vivo, por eso lo echo mucho de menos".

Fuente: Clarín